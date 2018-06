Turski ministar za evropske integracije Omer Celik poručio je da Turska ne prihvata selektivni pristup Evropske unije.

Omer Celik / 24sata.info

Celik je oštro kritikovao izvještaj koji je na jučerašnjoj sjednici u Luksemburgu usvojilo Vijeća za opšte poslove Evropske unije.



"EU je jasno pokazala da ne poštuje sporazum postignut 18. marta. Neprihvatljiv je selektivni pristup Evropske unije koja Tursku vidi kao ključnog partnera kada joj to odgovara u borbi protiv migracija ili terorizma, a da s druge strane prema Turskoj ne ispunjava data obećanja i preuzete obaveze", poručio je resorni turski ministar Celik na Twitteru.



On je poručio da jučerašnji izvještaj pokazuje nepostojanje vizije, nerealne i oprečne stavove EU te je dodao da to ukazuje i na činjenicu da je EU postala rob antiturskog mentaliteta.



"Tragikomična je tvrdnja Evropske komisije, koju su porobile zemlje u kojima vladaju radikalne desnice, da se Turska udaljila od Evropske unije. Niko to ne prihvata. Vlastitu namjeru da okonča odnose EU i Turske Austrija je uz pomoć nekih članica nametnula kao poziciju Evropske unije. Mi želimo biti članica Evropske unije, koja predstavlja evropske vrijednosti. Nema govora o kandidaturi niti članstvu u EU, koja je u rukama radikalne desnice i koja se udaljila od vlastitih vrijednosti", poručio je Celik.



Vijeće za opšte poslove EU jučer je pohvalilo Tursku zbog zbrinjavanja 3,5 miliona sirijskih izbjeglica, ali i kritiziralo i pozvalo Tursku da otkloni nedostatke u vladavini prava i poštivanju osnovnih ljudskih prava u toj zemlji. Vijeće je također osudilo i nelegalnim ocijenilo turske aktivnosti u Egejskom moru i na istoku Mediterana.



Ističući kako je proces pregovora o pridruživanju Turske Uniji u datim okolnostima u zastoju, u odluci Vijeća se navodi kako u tim okolnostima na dnevnom redu neće biti otvaranje novih poglavlja u pregovorima niti revidiranja sporazuma o Carinskoj uniji.





(AA)