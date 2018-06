Glavni TV-producent novinske agencije AP u Izraelu spriječen je da izvještava o posjeti britanskog princa Williama premijeru Izraela Benjaminu Netanyahua jer su ga čuvari premijerove rezidencije zadržali ispitijući ga o etničkoj i vjerskoj pripadnosti.

Producent Nebi Qena koji je Albanac s Kosova, radi deset godina za AP, a tri godine je u Izraelu.



Ipak, iako je stalno akreditovan, a bio je akreditovan i za današnji sastanak, zadržan je 45 minuta dok su čuvari provjeravali odakle je i da li je musliman, objavila je agencija AP.



Direktorka AP-a za odnose s medijima Lauren Easton je objavila da "osuđuje očigledno etničko i vjersko profilisanje novinara AP-a i poziva kabinet premijera (Izraela) da ta pristrasna praksa odmah prestane".



Kabinet Netanyahua je saopštio da je to bila "ljudska greška", ali da će ispitati šta se dogodilo.



Udruženje stranih novinara je ocijenilo da je to "sraman slučaj" i dodalo da su novinari u Izraelu i ranije podvrgavani "pretresu do gole kože" i "agresivnom ispitivanju".



Vojvoda od Kembridža je danas počeo prvu zvaničnu posjetu nekog člana britanske kraljevske porodice Izraelu, a sutra će posjetiti Zapadnu obalu gdje će razgovarati s palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom.





