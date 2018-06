Djelatnik ureda za vodoopskrbu u japanskom gradu Kobeu kažnjen je jer je tri minute prije predviđenog vremena otišao na pauzu.

Foto: Screenshot

Njegovi nadređeni zbog toga su čak sazvali konferenciju za novinare na kojoj su radnikovo ponašanje opisali žalosnim te se ispričali zbog cjelokupne situacije.



Kažnjen s nekoliko tisuća jena, dobio i ukor



Uz to, otkrili su da je dotični 64-godišnjak istu stvar učinio 26 puta u sedam mjeseci, piše Japan Inside. Kažnjen je s nekoliko tisuća jena, a dobio je i ukor.



"Stanka za ručak u našoj firmi počinje točno u podne i traje do 13 sati. Naš zaposlenik pogriješio je jer je napuštao radno mjesto nekoliko minuta ranije, čime je prekršio interna pravila tvrtke", izjavio je glasnogovornik kompanije.



"Jako je žalosno što je došlo do ovakvog kršenja pravila ponašanja. Žao nam je", poručili su na toj konferenciji predstavnici tvrtke.



Radnik je prekršio Zakon o javnim službenicima u kojem piše da su obavezni biti strogo koncentrirani na posao, prenosi Index.



Pogubna kultura rada



Kultura rada u Japanu može biti pogubna, što je pokazalo više slučajeva, Primjerice, slučaj Miwe Sado, mlade novinarke koja je umrla od zastoja srca nakon što je odradila 159 prekovremenih sati u roku od mjesec dana. Miwa je imala samo 31 godinu.



Zaposlenike koji spavaju u javnosti ili u uredu smatra se predanima poslu jer to znači da se daju u posao do maksimuma.



Isto tako, osim jake kulture rada, Japan je poznat i po priznavanju pogrešaka javnih službenika. Tako se, primjerice, u studenome prošle godine željeznička tvrtka iz Tokija ispričala na svojoj stranici jer je jedan od njihovih vlakova s postaje krenuo 20 sekundi ranije.



Ipak, slučaj zaposlenika u vodovodnoj tvrtki dovodi u pitanje napore zemlje da spriječi sve više smrtnih slučajeva koje izaziva previše posla, tzv. karoshi.



2016. vlada Japana je o tom pitanju izdala izvješće koje je pokazalo kako gotovo četvrtina anketa koje su provedene u tvrtkama pokazuje kako zaposlenici rade više od 80 prekovremenih sati mjesečno.



Mjesecima kasnije, Tadashi Ishii, predsjednik marketinške agencije Dentsu, objavio je kako daje ostavku zbog smrti 24-godišnje zaposlenice Matsuri Takahashi. Takahashi se ubila tako što je skočila s krova spavaonice tvrtke u kojoj je radila. Nakon njezinog samoubojstva, japanska je vlada odlučila konkretnije raditi na rješavanju tog problema.



Novi zakon u parlamentu našao se na meti kritika



Ovog svibnja Donji dom japanskog parlamenta donio je zakon kako bi se poboljšali uvjeti na radnom mjestu. Uveli su jednake plaće za jednaku količinu posla kako bi spriječili nepravedne tretmane ili neprijavljene zaposlenike, javlja Business Times.



Ako se zakon usvoji, bio bi to kraj prekovremenog rada. Zakon bi uveo kazne za prekršaje, a godišnji broj prekovremenih bio bi ograničen na 720 sati. Mjesečno bi to značilo manje od 100 sati prekovremenog rada.



Ipak, kritičari ovog zakona tvrde da će neke od njegovih odredbi pogoršati problem prekovremenog rada i to zato što zakon izuzima visoko obrazovane i visoko plaćene zaposlenike jer će njihove plaće i dalje biti bazirane na rezultatima, a ne na odrađenim satima.



Dok je Donji dom parlamenta glasao o ovom zakonu, obitelji osoba koje su počinile samoubojstvo zbog posla su stajale ispred parlamenta s fotografijama voljenih. Zakon je usvojen u Donjem domu i poslan u Gornji dom parlamenta.



Kažnjenog zaposlenika na ranijoj pauzi uočio kolega s posla



Gen Oka, koji je zadužen za zaposlenike u tvrtki vodovoda u gradu Kobe u kojemu je zaposlenik s početka priče na pauzu odlazio po tri minute ranije, rekao je u intervjuu ovog petka kako je taj zaposlenik "ustajao od svojeg stola tri minute ranije između 11.30 i 11.40 sati 26 puta od rujna 2017. do ožujka 2018. godine".



Zaposlenik koji je tada izveden pred internu kontrolu rekao je nadređenima kako je odlazio u obližnji restoran u kojemu je naručivao bento box ručak jer je trebao "promjenu ritma". Bento box je karakterističan ručak za van u Japanu, čija tradicionalna verzija sadrži rižu ili rižine rezance te ribu ili meso s ukiseljenim povrćem.



Ali kontrola mu je rekla da bi ručak trebao naručivati u vrijeme pauze, dakle između 12 i 13 sati.



Cijela ova priča počela je tako što je stariji kolega kroz prozor ugledao spomenutog radnika kako odlazi po hranu. Stariji menadžer tada je izračunao koliko je vremena proveo udaljen od radnog mjesta i kaznio ga s nekoliko tisuća jena.



Kažnjeni zaposlenik rekao je kako mu je žao i kako se to više nikada neće ponoviti.



Twitter korisnici ljutiti zbog ove odluke



Iz tvrtke su priznali kako su od konferencije za medije do danas primili poruke ljudi koji su ih zvali i žalili im se zbog ove situacije ili su im pisali na njihovoj internetskoj stranici.



"Primili smo oko 50 do 60 takvih mišljenja", rekao je i dodao kako su primili i poruke potpore od ljudi koji su im rekli da ne bi uopće trebali imati zaposlenika koji je spreman otići s radnog mjesta za vrijeme radnog vremena.



Ovaj slučaj je Japance naveo i da izraze bijes na društvenim mrežama, javlja Business Insider.



"Ovo je čisto ludilo, to nije normalno", poručio je jedan korisnik Twittera. "Je li ovo neki loš vic? Znači li to da ne smijemo ni na WC?" upitao je drugi.



Na Twitteru su korisnici primijetili i kako je nevjerojatno da nije u redu otići 3 minute ranije po hranu, ali kako je u redu otići pušiti 15 minuta, prenosi Index.





(24sata.info)