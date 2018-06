Lideri Evropske Unije na samitu u Bruxellesu u četvrtak fokusirat će se na migracije, sigurnost i odbranu, kao i na ekonomske i finansijske poslove.

Kako je objavljeno na web stranici Evropskog vijeća, od lidera se očekuje da razgovaraju o unutrašnjim i vanjskim dimenzijama migracione politike, uključujući i reformu Zajedničkog evropskog sistema azila (CEAS), a svjetski mediji smatraju da je pronalaženje evropskog rešenja za migrante ključno za politički opstanak njemačke kancelarke Angele Merkel, prenosi Radio Slobodna Evropa.



CEAS postavlja zajedničke minimalne standarde za tretman svih tražilaca azila, a reforma ima za cilj da učini sistem efikasnijim i otpornijim na migracioni pritisak, eliminira faktore koji su okidači, kao i da se bori protiv zlostavljanja i pružanje adekvatne podrške najugroženijim državama članicama.



Prethodno je na samitu u nedjelju ideja o provjeri tražilaca azila u Evropi u Sjevernoj Africi i na Balkanu dobila podršku od nekoliko lidera Evropske unije.



Kako navodi Associated Press, podrška je stigla nakon tenzija o tome kako najbolje riješiti nove dolaske koji su pretili da će podriti jedinstvenost unije.



"Potaknute sporazumom s Turskom koja je smanjila priliv migranata za 97 odsto od 2015. godine, 28 zemalja članica EU spremno je dati zeleno svijetlo za planove za uspostavljanje centara za provjeru u Alžiru, Egiptu, Libiji, Maroku, Nigeriji i Tunisu,“ navodi agencija i dodaje da se razmatraju i planovi za uspostavljanje centara za prijem migranata u Albaniji.



Ista agencija prenijela je u ponedjeljak i da je šefica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini pozvala zemlje članice EU da odvoje više novca za fond za povjerenje u Afriku, s obzirom da Unija radi na uspostavljanju centara za migraciju izvan Evrope.



Na samitu u nedjelju, francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će "metod koji će usvojiti "uključiti" zajednički rad tranzitnih zemalja i zemalja porekla van Evropske unije“. On je spomenuo Libiju – glavno polazište za zemlje odakle se cilja ka Evropi - druge afričke zemlje i Balkan.



Merkel je rekla da zemlje EU moraju da vide "kako možemo pomoći jedni drugima, a ne da uvijek moramo čekati na svih 28, već razmišljajući na način o tome šta je važno za koga."



Evropski lideri sastali su se u Bruxellesu kako bi razgovarali o spornom pitanju migracija, koje prijeti da sruši vladu njemačke kancelarke, ali izgleda da su daleko od postizanja dogovora o tome kako podijeliti odgovornost, piše Washington post koji navodi i da je Angeli Merkel oslabila pozicija u njenoj konzervativnoj koaliciji zbog napada u proteklih par nedjelja po pitanju migranata.



"Razgovori u nedjelju došli su u trenutku kada su se sukobi oko migracija podgrijali, iako je ukupan broj novopridošlih migranata i azilanata dramatično pao u poređenju sa posljednjim godinama, kada su stotine hiljada ljudi putovali kroz Tursku i Libiju kako bi stigli do evropskih obala,“ navodi list i ocjenjuje da se uprkos tome, političke posljedice migracionih pritisaka i dalje odražavaju na Evropu.



WP dodaje da Merkel traži način da širom Evrope rasporedi migrante koji su već stigli, a Italija, država prve linije za tražioce azila i migrante koji dolaze iz Sjeverne Afrike, više je fokusirana na dolaske i na izbjegavanje onoga što naziva nepravičnim teretom koji su na nju stavile države sa sjevera.



Kroz primjere u kojima predsjednik Amerike Donald Trump govori o njemačkoj migrantskoj politici, New York Times piše da njegovi napori da se ubaci u njemačku politiku imaju suprotan efekat, jer spaja partije koje čine frakcije unutar saveza desnog centra Angele Merkel.



"Idemo tvit po tvit. Kancelarka Merkel još uvijek ima podršku od 64 odsto; ona je i dalje najistaknutiji političar Njemačke. I ona je u usponu: ljudi u Njemačkoj vole ideju o tome kako je stala naspram Trampa – dobila je podršku nakon što se na Internetu pojavila fotografija na kojoj je stajala iznad Trampa na samitu G-7,“ dodaje NYT.



U tekstu se dodaje i da je Njemačka oduvijek bila snažno proamerička - ne uvijek u politici, već u osjećaju da je Amerika njemački najstabilniji transatlantski partner -- ali i da je čini se u posljednjih godinu dana, a posebno tokom posljednjih nekoliko nedjelja, taj savez izgubljen.



"Uvijek je postojala dvosmislenost oko američkog vodstva - ne treba zaboraviti Georgea Busha i njegove Osovine zla - ali se Njemačka uvijek osjećala sigurnije nego kada se okretala ka Rusiji ili Kini. Prvi put Nijemci ne mogu biti sigurni u ovo. Ne znamo gdje Amerika vodi svet.“



List zaključuje da je krajnja desnica u Evropi sretna što ima podršku američkog predsjednika, ali da za ostale oštri Trumpovi govori i slike djece odvojene od roditelja sa američke granice samo jačaju odluku njemačkog centra.



Britanski Guardian piše o italijanskom planu koji će na Samitu u četvrtak predstaviti italijanski premijer Giuseppe Conte koji kaže da migracije predstavljaju prijetnju za slobodne zone EU područja.



"Italija je upozorila da je budućnost slobodne zone EU područja u pitanju jer je pokušala da smanji pritisak na mediteranske zemlje zbog izbjeglica i migranata,“ piše londonski list.



Britanski dnevnik ocjenjuje i da ambiciozan potez italijanskog premijera da promjeni ono što on zove zastarjela pravila EU koja regulišu ko je odgovoran za podnosioce zahtjeva za azil vjerovatno će se suočiti sa protivljenjem drugih zemalja.



"Plan od deset tačaka njegove nove populističke vlade oživljava mnoge ideje koje su predložile prethodne italijanske vlade, kao što je pozivanje svih država članica EU da podjele odgovornost za migrante spašene na moru, i da zemlje koje ne prihvate izbjeglice ne mogu dobiti EU fondove,“ ističe Guardian.

