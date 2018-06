U Turskoj su danas održavani prijevremeni predsjednički i parlamentarni izbori na kojima su birači birali predsjednika države i novi saziv Velike narodne skupštine Republike Turske.

Foto: AA

Ukupno 180.065 birališta u cijeloj Turskoj otvoreno je u 8 sati, a birališta su zatvorena u 17 sati po lokalnom vremenu.



Izbori su održani uz pojačane mjere sigurnosti na kojima je angažirano ukupno 531.007 pripadnika snaga sigurnosti, a preliminarni rezultati izbora očekuju se u izbornoj noći, nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta.



Aktuelni turski predsjednik, lider vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) i predsjednički kandidat te političke opcije Erodgan glasao je na biralištu u istanbulskom distriktu Uskudar.



Ispred birališta okupilo se nekoliko hiljada ljudi koji su pozdravili Erdogana, a on se nakon glasanja obratio novinarima i kazao da sve informacije koje dobija ukazuju na veoma dobar odziv birača u Turskoj.



“Turska je odveć premašila sve razvijene zemlje u kojima su odzivi birača pali i na 30 posto. Na posljednjim izborima u Turskoj izašlo je više od 85 posto registriranih birača i to je pokazatelj demokratske zrelosti“, kazao je Erdogan.



On je dodao da su današnji izbori u Turskoj posebno važni te je izrazio nadu da će i birači odgovoriti s dodatnom odgovornošću.



“Turska predsjedničkim sistemom upravljanja ozbiljno podiže ljestvicu na razine iznad savremenih civilizacija. Uvjeren sam da će naša zemlja nastaviti svoj progres bez blokada birokratske oligarhije", poručio je Erdogan.



Premijer Turske Binali Yildirim glasao je na biračkom mjestu u rodnom Izmiru, a u kratkom obraćanju novinarima je izrazio nadu da će današnji izbori i rezultati biti u korist nacije i države.



Lider turske Partije nacionalnog pokreta (MHP) Devlet Bahceli glasao je u Ankari i izjavio je da su današnji izbori u Turskoj veoma važni i da Turska ulazi u novu eru.



Lider najjače turske opozicione Republikanske narodne partije (CHP) Kemal Kilicdaroglu također je glasao u Ankari i izjavio je da do tog momenta nije dobio informacije o ozbiljnim problemima na izborima u zemlji.



On je poručio da su svi državni službenici obavezni raditi u interesu države i naroda, a ne bilo koje političke partije.



“Naši prijatelji na biralištima izvršavaju svoje obaveze, nemamo nikakvu zabrinutost kada je u pitanju demokratičnost“, poručio je Kilicdaroglu.



Predsjednički kandidat CHP-a Muharrem Ince glasao je ranije danas u Istanbulu te je najavio da ide u Ankaru kako bi izbore i izbornu noć pratio ispred zgrade Vrhovne izborne komisije Republike Turske.



Nakon glasanja u Istanbulu, predsjednica turske Partije IYI i predsjednički kandidat Meral Alsener izjavila je da se u demokraciji o svemu može raspravljati osim o slobodnoj volji naroda.



Za izbore je u Turskoj registrirano 56.322.632 birača, a među njima je milion i pol mladih koji će prvi put imati pravo glasa. U inozemstvu pravo glasa ima dodatnih 3.047.323 turska državljana.



Predsjednik države i parlament se biraju na mandat od pet godina. Riječ je o historijskim izborima kojima će Turska preći sa parlamentarnog na predsjednički sistem upravljanja, što je odobreno i referendumom održanim u aprilu prošle godine.



Za ulazak u 27. saziv turskog parlamenta na izborima se nadmeće ukupno osam političkih partija i 68 nezavisnih kandidata.



Još jedna novost na izborima u Turskoj je i to što će političke stranke prvi put nastupiti udružene u alijanse. Vladajuća Stranka pravde i razvoja (AK Partija) na izborima će nastupa u sastavu Narodne alijanse u kojoj je još i dosadašnja opoziciona Partija nacionalnog pokreta (MHP). Najjača opoziciona Narodna republikanska partija (CHP) ušla je u Nacionalnu alijansu u kojoj su i nedavno formirana Partija IYI, Saadet partija i Demokratska partija.



Ukupno šest kandidata na izborima se nadmeće za funkciju predsjednika Republike Turske.



Kandidat vladajuće AK Partije i Narodne alijanse je aktuelni predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Erdogan je na funkciju predsjednika izabran na izborima 2014. godine i prvi je direktno birani predsjednik Turske. U slučaju pobjede na ovim izborima će postati i prvi predsjednik Turske sa širokim ovlastima koje će mu dati predsjednički sistem upravljanja državom u kojem više neće biti funkcije premijera.



Kandidat opozicione Narodne republikanska partije (CHP) je dugogodišnji parlamentarni zastupnik Muharrem Ince, a ne lider te partije Kemal Kilicdaroglu.



Kandidat opozicione Partije IYI je liderka te relativno nove političke opcije Meral Aksener. Ona je za kandidaturu prikupila 100.000 potpisa građana, za razliku od Erdogana i Incea, koji su kandidirani iz stranačkih zastupničkih klubova u parlamentu Turske.



I lider opozicione Saadet partije Temel Karamollaoglu je prikupio potrebnih 100.000 potpisa građana za kandidaturu.



Opoziciona Narodna demokratska partija (HDP) za predsjedničke izbore kandidirala je njenog lidera Selahattina Demirtasa koji se sa još 12 parlamentarnih zastupnika te partije od kraja 2016. godine nalazi u pritvoru zbog optužnica za povezanost s terorističkom organizacijom PKK.



I opoziciona Vatan partija je prikupila potrebne potpise građana i za predsjedničke izbore kandidirala njenog lidera Dogu Parinceka.



Za pobjedu na predsjedničkim izborima kandidat mora osvojiti natpolovičnu većinu glasova, a u slučaju da niti jedan kandidat to ne ostvari, za 15 dana će biti održan drugi krug izbora u kojem bi ostala dva kandidata koji u prvom krugu osvoje najviše glasova.



Turski parlament je ranije usvojio paket izmjena i dopuna zakona koje se odnose na usklađivanje normi i provedbu ustavne reforme koja je odobrena na prošlogodišnjem referendumu, a kojom Turska prelazi na predsjednički sistem upravljanja.



Shodno ustavnim izmjenama, ukida se pozicija premijera, a izvršne ovlasti nakon izbora preuzima predsjednik države. Zakonodavne ovlasti i dalje će biti koncentrisane u parlamentu, s tim da će parlament brojati 600, umjesto dosadašnjih 550 zastupnika.





(AA)