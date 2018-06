Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da današnji izbori u Turskoj imaju posebnu važnost i da su svojevrsna demokratska revolucija zbog predstojećeg prelaska na predsjednički sistem upravljanja u toj državi, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

U Turskoj se danas održavaju prijevremeni predsjednički i parlamentarni izbori na kojima blizu 60 miliona birača bira predsjednika države i novi saziv Velike narodne skupštine Republike Turske.



Aktuelni turski predsjednik, lider vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) i predsjednički kandidat te političke opcije Erodgan glasao je na biralištu u istanbulskom distriktu Uskudar.



Ispred birališta okupilo se nekoliko hiljada ljudi koji su pozdravili Erdogana, a on se nakon glasanja obratio novinarima i kazao da sve informacije koje dobija ukazuju na veoma dobar odziv birača u Turskoj.



“Turska je odveć premašila sve razvijene zemlje u kojima su odzivi birača pali i na 30 posto. Na posljednjim izborima u Turskoj izašlo je više od 85 posto registriranih birača i to je pokazatelj demokratske zrelosti“, kazao je Erdogan.



On je dodao da su današnji izbori u Turskoj posebno važni te je izrazio nadu da će i birači odgovoriti s dodatnom odgovornošću.



“Turska predsjedničkim sistemom upravljanja ozbiljno podiže ljestvicu na razine iznad savremenih civilizacija. Uvjeren sam da će naša zemlja nastaviti svoj progres bez blokada birokratske oligarhije", poručio je Erdogan.



Ističući kako sve dosadašnje informacije ukazuju da u cijeloj Turskoj nema većih problema, Erdogan je kazao da će izbore pratiti iz Istanbula, a da će tokom dana preći u Ankaru.



Ukupno 180.065 birališta u cijeloj Turskoj otvoreno je u 8 sati, a zatvaranje je najavljeno za 17 sati po lokalnom vremenu.



Izbori se održavaju uz pojačane mjere sigurnosti sa više od pola miliona angažiranih pripadnika snaga sigurnosti, a preliminarni rezultati izbora očekuju se u izbornoj noći, nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta.



Predsjednik države i parlament se biraju na mandat od pet godina. Riječ je o historijskim izborima kojima će Turska preći sa parlamentarnog na predsjednički sistem upravljanja, što je odobreno i referendumom održanim u aprilu prošle godine.



Za ulazak u 27. saziv turskog parlamenta na izborima se nadmeće ukupno osam političkih partija i 68 nezavisnih kandidata.



Ukupno šest kandidata na izborima se nadmeće za funkciju predsjednika Republike Turske.



Kandidat vladajuće AK Partije i Narodne alijanse je aktuelni predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.



Erdogan je na funkciju predsjednika izabran na izborima 2014. godine i prvi je direktno birani predsjednik Turske. U slučaju pobjede na ovim izborima će postati i prvi predsjednik Turske sa širokim ovlastima koje će mu dati predsjedničkisistem upravljanja državom u kojem više neće biti funkcije premijera.



(AA)