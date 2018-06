Austrija je spremna da sa svoje granice vrati izbjeglice ukoliko to prethodno učini Njemačka, rekao je austrijski vicekancelar Heinz-Christian Strache.

Heinz-Christian Strache / 24sata.info

"Ukoliko njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer donese odluku o vraćanju izbjeglica sa granice, to ćemo učiniti i mi. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Herbert Kickl je u proteklih nekoliko mjeseci preduzimao razne mjere i bit ćemo spremni", rekao je Strache.



Prema njegovim riječima, to će značiti da će Šengenski sporazum biti suspendovan određeno vrijeme.



"Sve to ukazuje na potrebu efikasnog obezbjeđenja vanjskih granica EU", dodaje Strache.





(24sata.info)