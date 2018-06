Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon je zabrinuta zbog pokušaja Evropske komisije da problem imigracione politike prebace na treće zemlje.

Tanja Fajon / 24sata.info

Ona je za "Večernje novosti" pomenula i "poteze nekih neodgovornoh lidera u Evropskoj uniji".



Na konstataciju lista da nam Evropski savjet skreće pažnju da treba da se uskladimo s evropskom viznom politikom, Fajon je rekla da ako cijela EU preporučuje da se ne otvara bezvizni režim sa zemljama sa kojima ga ni EU nema, onda je pitanje da li je to pravi korak.



"Ali, sve je to zbog migranata", dodala je ona.



Upitana da li Srbiija rizikuje da joj zbog toga ponovu uvedu vize, Fajon je istakla da je "prijetnja komesara za migracije Dimitrisa Avramopulosa prema svim zemljama Zapadnog Balkana krajnje neprihvatljiva".



Srbija je, kako je rekla, već pokazala da je odlično i humano postupila kada je imala problem s velikim prilivom migranata.



"Bezvizni režim je bio veliki korak naprijed za sve zemlje regiona. To su prijetnje nekoga ko ne zna da nađe odgovor iz nastale situacije", navela je Fajon koja je bila podnosilac izvještaja iz vremena vizne liberalizacije i koja je, kako navodi "Novosti", izvjestilac "iz sjenke" za Srbiju u EP.



Upitana da li će se u Srbiji ili BiH otvoriti centri za prihvat migranata, Fajon kaže da nijedna zemlja nije zvanično spomenuta, ali da postoje različite inicijative.



"Pokušaj da se otvaraju ovi centri su takođe odraz neuspješne evropske politike. Najviše se govori o Tunisu ili Albaniji. Nadam se da neće biti u Libiji", rekla je Fajon.







