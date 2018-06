U Turskoj će u nedjelju biti održani vanredni predsjednički i parlamentarni izbori, na kojima će aktuelni predsjednik Recep Tayyip Erdogan imati čak pet protivkandidata za funkciju šefa države, koji će nakon izbora imati značajno šira ovlaštenja pošto će u toj zemlji biti uveden predsjednički sistem rukovođenja državom.

Foto: 24sata.info

Analitičari smatraju da će to biti suočavanje Erdogana s najvećim valom opozicije od svoje prve izborne pobjede 2002. godine.



Osim Erdogana, na konačnoj listi kandidata za predsjednika Turske su Dogu Perincek, Meral Aksener, Muharrem Ince, Selahattin Demirtas i Temel Karamollaoglu.



Aksener je predsjednica 'Dobre stranke', kojoj u ovom predizbornom periodu strani mediji posvećuju posebnu pažnju.



- Predsjednička kandidatkinja Aksener ide iz grada u grad i sakuplja šarene marame, poznate kao 'šamije', od svojih pristalica - objavio je CNN i dodaje da ako ona pobijedi, marame će biti izložene u Cankayi, bivšoj predsjedničkoj palati u Ankari.



Prema turskoj tradiciji, sporovi između muškaraca i žena završavaju kada žena baci maramu na pod.



Meral Aksener pojedinci u inostranstvu nazivaju "turskom čeličnom damom", a kod kuće je zovu Asenom, mitološkom ženom vučicom koja je odbranila turska plemena od opasnosti, prenosi Al Jazeera.



- Neki ljudi me zovu sestrom, ali ima mnogo mladih koji me zovu 'Majka Meral', i volim da budem majka - rekla je Aksener, koja je jedina žena kandidatkinja na predstojećim predsjedničkim izborima.



Njena stranka nova je na turskoj političkoj sceni, a Aksener je veteran u politici jer je obavljala funkciju ministrice unutrašnjih poslova osam mjeseci, i to kada je, kako se navodi, prljavi rat protiv kurdskih pobunjenika bio na vrhuncu i kada se širio val kršenja ljudska prava u Turskoj.



Kada su je ispitivali o tim navodima, Aksener se pobunila, tvrdeći da nisu postojala kršenja ljudskih prava od vlade dok je bila ministrica, piše američka mreža i podsjeća da je Aksener, kao i svi kandidati opozicije, obećala da će promijeniti turski politički sistem na stanje prije promjena koje je Erdogan izglasao prošle godine na referendumu.





(FENA)