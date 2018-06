Jakna koju je prva dama SAD Melania Trump nosila pri odlasku u posjetu djeci migranata na granici s Meksikom s natpisom na leđima "Mene je baš briga, a vas" (I really don't care, do u?) zaprepastila je mnoge i navela predsjednika SAD da preko Twittera da objašnjenje.

Foto: Tanjug

Melania Trump je avionom otputovala za Mekalen u Teksasu, u nenajavljenu posjetu centru za djecu migrante, u maslinastoj jakni, iz lanca Zara prema Daily Mailu, sa tim natpisom na leđima.



Kada je stigla, prva dama nije više nosila tu jaknu ali su društvene mreže već bile zapaljene.



"Nije vic, Melania Trump nosi jaknu na kojoj piše 'Mene je baš briga, a vas', da posjeti centre za pritvor djece. Ostao sam bez riječi", napisao je u Twitter poruci Zac Petkanas, povezan s Demokratskom strankom.



Preko Twittera pojavila su se brojna pitanja i ljudi su nudili razne odgovore. Portparolka prve dame Stephanie Grisham rekla je da nema skrivene poruke.



"To je samo jakna... Poslije današnje važne posjete Teksasu nadam se da mediji neće izabrati da se koncentrišu na garderobu", rekla je ona.



Američki predsednik Donald Trump u Twitter poruci je napisao da je njegova supruga "želela da pošalje poruku medijima. Lažnim vijestima".



"Melania je vidjela do koje mjere su nepošteni i zaista je baš briga", rekao je on. Prva dama je po povratku u Washington ponovo nosila jaknu na izlasku iz aviona i pri dolasku u Bijelu kuću, prenosi Beta.



Prva dama je otišla na granicu s Meksikom u nenajavljenu posjetu djeci imigranata, u jeku polemike oko američke politike razdvajanja djece od roditelja ilegalnih imigranata.



Ona je na okruglom stolu u Mekalen centru za migrante rekla da se djeca zaista plaše bez svojih roditelja, i da je došla da sazna više o tom centru, kao i da vidi kako može da pomogne da ih "ponovo što brže spoji sa svojim porodicama".



Američki predsjednik je konačno u srijedu poslije lavine kritika izdao ukaz kojim se okončava to kontroverzno razdvajanje djece. Trump je priznao da je njegova supruga Melania odigrala ulogu u njegovoj promjeni stava. Ipak ukazom se ne rješava pitanje više od 2.300 djece odvojene od roditelja u sprovodjenju američke politike "nulte tolerancije" za ilegalne dolaske, od početka maja.



