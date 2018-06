Turski predsjednik Tayyip Erdogan izjavio je da će smanjiti broj ministarstava na 16 i ubrzat će proces donošenja odluka u narednoj vladi ukoliko pobijedi na izborima u nedjelju na kojima će se otvoriti put za tranziciju ka sistemu izvršnog predsjedništva.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Turci ovog vikenda glasaju i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima, dok Erdogan namjerava produžiti svoju 15-godišnju vladavinu i preuzeti široke nove ovlasti za koje tvrdi da su potrebne njegovoj zemlji kako bi se bavila ekonomskim i sigurnosnim prijetnjama.



- Dok sam bio premijer bilo je 37 ministarstava. Smanjili smo ih na 26. Sada ćemo ih smanjiti na 16 - izjavio je Erdogan u intervjuu za ATV u četvrtak navečer nakon što je otputovao na novi golemi aerodrom u izgradnji u evropskom dijelu Istanbula.



Ankete ukazuju da bi glasanje moglo biti neizvjesnije nego što se predviđalo kada je Erdogan sazvao prijevremene izbore u aprilu, sugerirajući da bi on mogao ući u drugi krug predsjedničkih izbora, a njegova stranka AKP mogla bi izgubiti većinu u skupštini koja broji 600 mjesta.



Kazao je da bi AKP mogla pokušati da foirmira koaliciju ukoliko ne osigura parlamntrnu većinu, dok investitori strahuju da bi to moglo dovesti do političke blokade.



Turski čelnik je u intervjuu u četvrtak navečer izjavio da će broj ministarstava koja se bave ekonomijom biti smanjen na tri.



- S novim sistemom smanjit ćemo birokratiju. Donosit ćemo odluke brže, sve naše službe bit će rezultatski orijentirane - kazao mje.



Bit će formirano i devet političkih odbora, koji će raportirati predsjedniku, na poljima kao što su socijalna, zdravstvena i vanjska politika, dodao je.



Zamnjenik premijera Mehmet Simsek trenutno je zadužen za ekonomiju, iako ministri ekonomije, finansija, trgovine i razvoja drže položaje vezane za ekonomiju, prenosi Reuters.



(FENA)