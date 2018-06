Skandal oko tretmana djece ilegalnih imigranata od strane administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatno je produbilo otkriće da se predškolsku djecu, uključujući i bebe, šalje u posebna "skloništa za djecu nježne dobi" u južnom Teksasu.

Foto: Screenshot

A ova vijest, koju je prvi objavio Associated Press, bila je toliko mučna za jednu od glavnih voditeljica na MSNBC-ju, Rachel Maddow - inače poznatu po beskompromisnoj kritici Trumpove politike - da se rasplakala uživo i nije uspjela pročitati vijest do kraja.



"Ovo je upravo objavio Associated Press... Ovo je nevjerojatno", rekla je u eteru Maddow, očito se mučeći s čitanjem same vijesti i na rubu suza. "Trumpova administracija je slala bebe i drugu malenu djecu... u najmanje tri... stavite grafiku ovoga. Imamo li je? Ne", nastavila je, pokušavajući se skriti iza grafike kako je gledatelji ne bi vidjeli kako plače.



"Tri 'skloništa za nježnu dob' u južnom Teksasu. Odvjetnici i medicinsko osoblje..." u tom se trenutku slomila i dala gledateljima i režiji do znanja da ne može nastaviti s vijestima. "Mislim da ću morati ovo završiti sada. Žao mi je, to je to za danas", zaključila je i dala zadnju riječ u emisiji kolegi Lawrenceu O'Donnellu, koji se javio uživo iz Brownsvillea, Teksas, gdje je locirano jedno od navedenih "skloništa za djecu nježne dobi".



Podsjetimo, demokratski političari koji su posjetili prihvatni centar za migrante pored teksaškog graničnog grada McAllen - senatori Jeff Merkley i Chris Van Hollen te kongresnik Peter Welch - opisali su potresan prizor koji su tamo zatekli, prenosi Index.



"Moj posjet centru za procesiranje McAllen bio je potresno iskustvo. Djeca su bila u kavezima. Ljudi su bili izbezumljeni. Djecu su čupali roditeljima iz ruku. Potpuno je nesavjesno to što ih tretiramo na ovaj način", napisao je Merkley na Twitteru prije desetak dana. Van Hollen je ovaj centar, službeno nazvan Ursula, opisao kao "štenaru", upravo onako kako ga zatočeni migranti iz Latinske Amerike i nazivaju na španjolskom - La Perrera - zbog kaveza u koje se djeca stavljaju. Welch je izjavio da centar nije "ništa manje od zatvora".



Više od 2300 djece prisilno je razdvojeno od svojih roditelja pri ilegalnom ulasku u SAD od travnja, kad je ova kontroverzna politika Trumpa i njegovog ministra pravosuđa Jeffa Sessionsa stupila na snagu.





