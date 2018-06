Najmanje troje mrtvih, a nekoliko ljudi je u kritičnom stanju nakon urušavanja zidova poslije potresa snage 6,1 po Richteru koji je danas pogodio grad Osaku na zapadu Japana, objavila je televizija NHK.

Foto: Agencije

Japan ne potvrđuje smrtne slučajeve do službene istrage, no NHK prenosi kako je za sada poznato da je u urušavanju zidova poginulo najmanje troje ljudi, među njima 80-godišnjak i 9-godišnja djevojčica.



Potres je drugi najveći japanski grad pogodio prije 8 sati po lokalnom vremenu, u vrijeme odlaska stanovnika na posao, prenosi Hina.



Premijer Shinzo Abe rekao je kako vlada procjenjuje štetu i kako joj je najveći prioritet sigurnost građana.



Epicentar potresa bio je u sjevernom dijelu prefekture, a japanska meteorološka agencija objavila je da mu je snaga bila 6,1 stupanj po Richteru. Nije izdano upozorenje o tsunamiju.



Nuklearne elektrane nisu u opasnosti, no više od 170 hiljada kućanstava ostalo je bez električne energije, otkrila je lokalna tvrtka.





