Španska policija saopćila je u nedjelju da će migrantima koji su stigli na brodu Aquarius biti odobren rok od 45 dana prije nego počnu rješavati svoj pravni status u Evropi.

Foto: 24sata.info

Zvaničnik španske nacionalne policije Bernardo Alonso izjavio je da će, zbog posljedica njihove sedmicu dana duge odiseje preko Mediteranskog mora, za 630 migranata koji su u nedjelju stigli u špansku luku Valenciju biti određen taj vremenski rok. Službenci agencija koje pomažu migrantima izjavili su da su neki od njih "u šoku" od napornog putovanja preko mora.



Španske vlasti tvrde da će razmotriti situaciju migranata od slučaja do slučaja kako bi ustanovile ko od njih ima pravo na azil.



Španija je pozvala Aquarius da iskrca migrante u Valenciji nakon što su im Italija i Malta zabranile ulazak. Putovanje broda do španske luke trajalo je skoro sedmicu dana, prenosi Associated Press.





(FENA)