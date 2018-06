Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da želi da oko sebe ima ljude koji "sjede i pažljivo slušaju" kada on govori, baš kao oni iz okruženja sjevernokorejskog vođe Kim Džon-una, da bi kasnije tvrdio da je ovaj komentar dao u šali.

Arhiv / 24sata.info

AP navodi da je Trump to kazao tokom intervjua ispred Bijele kuće u kojem je rekao da Kimovu moć ne treba potcjenjivati.



"Hej, on je šef države i da se razumijemo on je snažan šef. Nemojte da vas iko uvjeri u suprotno", poručio je Trump.



Navodi se da je Trump potom objašnjavao da kada Kim govori "njegovi ljudi sjede i pažljivo slušaju".



"Ja želim da moji ljudi rade to isto", kazao je Trump.



AP navodi da je Trump kasnije grdio novinara koji ga je pitao za ovu tvrdnju, govoreći da se "šalio" i da novinar "ne razumije sarkazam".

(Tanjug)