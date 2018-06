Komesar za pregovore o proširenju Evropske unije (EU) Johnanes Hahn najavio je značajno povećanje bužeta za pretpristupnu pomoć ( IPA III) zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za naredni budžetski period.

Johannes Hahn / 24sata.info

- Ovo se uglavnom odnosi na Zapadni Balkana - kazo je Hahn, prenosi Vijesti.me.



On je najavio povećanje pretpristupne pomoći sa trenutnih 12 milijardi na 14, 5 milijardi eura za budžetski period od 2021. do 2027. godine.



Ti fondovi služe kao podrška EU zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima na putu ispunjavanja kriterijuma za pristupanje EU i provođenja dubokih i sveobuhvatnih reformi.



Hahn je najavio i promjenu u načinu finansiranja koje se pomjera sa finansiranja specifičnih zemalja ka tematskom finansiranju.



- To će nam omogućiti da budemo fleksibilniji kako bi stvorili neku vrstu takmičenja i pogurali zemlje i kandidate da se brže kreću naprijed. Tako ćemo poboljšati našu efikasnost i kvalitet našeg angažmana - poručio je Hahn.



On je ocijenio da će reformirani i povećani budžet omogućiti EU nastavak rada sa zemljama koje su angažaovane na putu pristupnja EU, kao i da će podržati strateške ciljeve postizanja stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta u blizni granica Evropske unije.



Za naredni budžetski period Evropska komisija predložila je povećanje ukupnog bužeta za vanjske poslove EU na 123 milijarde eura, što je povećanje od 30 posto u odnosu na trenutni budžetski period.



Tako se udio budžeta za vanjsku politiku EU u ukupnom bužetu Unije povećava sa trenutnih šest na skoro devet procenata.



- Više resursa za više akcija pouzdanog, predvidljivog, kooperativnog globalnog igrača - to je upravo ono što naši građani i naši partneri očekuju od EU u ovim problematičnim vremenima - kazala je šefica EU diplomatije Federica Mogherini.



Prema njenim riječima, to je priznanje dodate vrijednosti rada EU na vanjskoj politici.



- Zajedno možemo imati uticaj koji nijedna država članica za sebe ne može imati u današnjem svijetu - poručila je Mogherini.



U okviru bužeta za vanjske poslove EU, pored Fonda za pretpristupnu pomoć, nalaze se i Fond za razvoj i međunarodnu saradnju (89,2 mijarde eura), Fond za humanitarnu pomoć (11 milijardi eura), Evropski fond za nuklearnu sigurnost ( 300 miliona eura), Investicioni okvir za spoljne poslove, a predloženo je i osnivanje fonda Evropske mirovne pomoći.





