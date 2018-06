Odjel za Brexit britanske vlade u četvrtak je izložio svoj prijedlog kompromisa s proevropskim poslanicima, navodeći tri scenarija glasanja u parlamentu koje bi povuklo razilazak s Evropskom unijiom.

Foto: 24sata.info

- To osigurava da u svim okolnostima parlament može vladu smatrati odgovornom, istovremeno joj omogućujući da realizira volju britanskog naroda izraženu na referendumu - izjavio je portparol odjela za Brexit.



- Uključili smo tri situacije koje bi dovele do glasanja u oba doma parlamenta: (a) da parlament odbaci vladin spiorazum s EU, (b) da nikakav sporazum ne bude postignut, i (c) da se sporazum ne postigne do 21. januara 2019. godine - izjavio je portparol, prenosi Reuters.





(FENA)