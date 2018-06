Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i lideri drugih zemalja dobrodošli su kao gosti na svjetsko prvenstvo u Rusiji, kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitry Peskov novinarima u srijedu.

Donald Trump / 24sata.info

- Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će mu biti drago vidjeti sve goste u Moskvi, a zasigurno se to odnosi i na one iz SAD-a na najvišem nivou - dodao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li bi američki lider mogao biti pozvan na SP, prenosi Tass.



Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji trajat će od 14. juna do 15. jula.





(FENA)