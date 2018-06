Prvi susret jednog američkog predsjednika s vođom Sjeverne Koreje je istorijski događaj koji bi mogao biti prekretnica u međunarodnim odnosima, no tek će naredni mjeseci i godine pokazati da li će Donald Trump uspjeti u svojoj namjeri da denuklearizuje Korejsko poluostrvo, pišu svjetski mediji, a neki od njih smatraju i da je Kim Jong Un već na startu izvojevao značajnu pobjedu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Foto: 24sata.info

Deklaracija koju su potpisala dvojica lidera poziva na uspostavljanje novih međusobnih odnosa, izgradnju mira na Korejskom poluostrvu, obavezuje Sjevernu Koreju da radi na njegovoj denuklearizaciji i predviđa saradnju na povratku posmrtnih ostatka vojnika, no analitičari i komentatori upozoravaju da ona uopće ne spominje neka od ključnih pitanja oko sjevenokorejskog nuklearnog naoružanja i njegove kontrole.



S osmijesima, rukovanjem i riječima uzajamne topline, američki predsjednik i sjevernokorejski lider ušli su u istorijske knjige, kada su se kao prvi lideri svojih zemalja susreli licem u lice, ali da li će se njihov samit ispostaviti kao istinski istorijski događaj, zavisi mnogo više od onoga što slijedi, piše The Washington post.



Post ističe kako je samit u Singapuru samo otvaranje, prvi korak u onome što bi mogli biti dugotrajni i teški pregovori između dvije nacije.



"Da li će Singapur biti zapamćen kao početak uspjeha ili početak još jedne slijepe ulice sa Sjevernom Korejom neće biti ispisano mjesecima, ako ne i godinama. Mnogi ljudi ukazuju na moguću sličnost sa posjetom Richarda Nixona 1972. godine Kini i njegovom sastanku s kineskim liderom Mao Ce Tungom, koji je nakon dvije decenije neprijateljstva "raskravio" odnose između dvije države," navodi WP.



"Rizici i za Trumpa i za Kima su značajni, iako je lider Sjeverne Koreje već dobio ono što njegovi prethodnici nisu, a to je sastanak s predsjednikom SAD-a. No, on želi i treba još", piše list.



Kolumnista britanskog The Guardiana Richard Wolffe ocjenjuje da su pregovori na visokom nivou sa ratnim, nekonzistentnim, svjetskim liderom koji ima nuklearno oružje, bolji prizor od bilo koje alternative.



"Olakšanje je kad vidite svijet koji pokušava da da smisao američkom predsjedniku, čak i ako su ovi razgovori osuđeni na propast,“ piše list i ocjenjuje da je imperativ za svjetske lidere kako da upravljaju rizicima koje Trump proizvede jer mu se ne može vjerovati da će održati svoju riječ ili da će razlikovati svoje prijatelje od neprijatelja.



Guardian dodaje da predsjednički samiti nisu bili bitni za Trumpove prethodnike jer su željeli da unaprijede sporazume, a ne svoj imidž.



"Za ovog predsjednika, kalkulacija je sasvim drugačija. Trump govori jezikom ličnog obogaćivanja, jer, to je on,“ piše kolumnista Guardiana i objašnjava da se Trump zalaže za svoju vanjsku politiku, dok ostatak svijeta gleda u šoku.



"Sve dok je sretan, možemo da racionalizujemo njegovo loše ponašanje kao dobro za svijet. Sve dok ne teži ratovima, možda ćemo imati šansu da ponovo izgradimo američke saveze 2021,“ zaključuje autor.



Najupečatljiviji aspekt zajedničke deklaracije je ono što nije sadržavala, ocjenjuje Nicholas Kristof kolumnista The New York Timesa.



"Nije bilo ništa u vezi sa zamrzavanjem programa obogaćenog plutonijuma i uranijuma u Sjevernoj Koreji, ništa o uništavanju interkontinentalnih balističkih raketa, ništa o tome da se inspektorima omogući povratak na nuklearne lokacije, ništa o vremenskom rasporedu, ništa o verifikaciji, čak ni nikakvog jasnog obećanja da se trajno zaustavi testiranje nuklearnog oružja ili dalekometnih projektila," objašnjava Kristof.



Izgleda kao da je Kim potpuno nadmašio Trumpa u pregovorima, i da je strašno da je Trump izgledao kao da to ne shvata, piše Kristof.



"Trump je potvrdio 'odličan odnos' s Kimom, a svakako je bolje da dvojica lidera razmijene komplimente, a ne projektile. U izvjesnom smislu, Trump je olabavio tenzije koje je sam stvorio kada je zaprijetio protekle jeseni da će 'potpuno uništiti' Sjevernu Koreju," dodaje se u tekstu i zaključuje da će i se pregovori nastaviti i to bi zapravo moglo zamrznuti proizvodnju plutonija i uništiti projektile.



"Ali, barem u prvom krugu, čini se da je Trump bio žrtva," izričit je Kristof.



CNN-ov urednik Chris Cillizza u osvrtu kaže da je u ponedjeljak u Singapuru ispisana historija i navodi četiri glavna zaključka o samitu i učesnicima.



"Kim je bio sretan samo što je bio tamo,“ piše autor i dodaje da to nije čudno jer je prije samo tri mjeseca Kim bio u bunkeru, a sada se u Singapuru rukovao sa liderom najmoćnije zemlje na svijetu.



Kao narednu ključnu tačku navodi da je Trump potisnuo svoju prirodu, odnosno da je očigledno bio pripremljen da ne izgleda previše radosno.



On smatra i da je razgovor dvojice lidera bio više predstava nego radni sastanak, kao i da su vjerovatno diplomate dvije strane odredile parametre dogovora, a dvojica lidera su to potvrdila lično.



Kao posljednji utisak urednik CNN-a navodi da su obojica lidera željela da ovo urade, jer i Trump i Kim su znali da je ovo nevjerovatno pozorište.





(FENA)