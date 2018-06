Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da će 2019. godine biti završen prototip prvog automobila domaće proizvodnje u Turskoj.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Prototip prvog automobila domaće proizvodnje bit će spreman 2019., a serijska proizvodnja 2021. godine", rekao je Erdogan u obraćanju na iftarskom programu u Bursi u Turskoj.



Turska je prošlog novembra pokrenula zajedničku investiciju kako bi proizvela prvi automobil domaće proizvodnje, dok je 31. maja potpisan sporazum o partnerstvu u cilju izgradnje automobilskog brenda.



Podsjetio je i kako će jedan u nizu brojnih megaprojekata u Turskoj biti i Istanbulski kanal, po uzoru na Suecki i Panamski kanal.



"Izgradit ćemo ga. Željela to opozicija ili ne", poručio je Erdogan okupljenima u Bursi.



Podsjetimo, projekt Istanbulskog kanala bi trebao u velikoj mjeri rasteretiti Bosfor čime bi se izbjegla okolišna katastrofa. Plovni kanal, dug 45 kilometara, povezivat će Mramorno i Crno more, a trebao bi biti završen do 2023. godine.



"Kako smo mi više jačali Tursku, shvatili smo da su nam pravili sve više prepreka", rekao je Erdogan.



Naglasio je i kako je Turska pružila pomoć i podršku milionima izbjeglica iz susjedne Sirije.



"Sirijci, koji su se smjestili kod nas, naša su braća", kazao je turski predsjednik.



U Turskoj se trenutno nalazi približno 3,5 miliona sirijskih izbjeglica.





(AA)