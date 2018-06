Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un napustio je svoj luksuzni hotel u kasnim noćnim satima kako bi obišao Singapur, neposredno uoči njegovog historijskog samita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Foto: AFP

Kim je proveo veći dio dana van očiju javnosti, izazivajući medijske spekulacije da planira strategiju za sutrašnji samit s Trumpom. On je, međutim, u večernjim satima po lokalnom vremenu napustio svoj hotel St. Regis i obišao je Cvjetni dom u regiji singapurskog zaliva sa singapurskim ministrom vanjskih poslova Vivianom Balakrishnanom.



Ministar je napravio selfie s nasmiješenim Kimom koji je nosio svoje karakteristično maoističko odijelo i postavio je fotografiju na Facebook.



U pratnji tjelohranitelja, Kim je također obišao turističku atrakciju Marina Bay Sands.





Foto: AFP



Južnokorejski mediji javili su da je Kim u pratnji svoje sestre, Kim Yo Yong, i ostalih vodećih zvaničnika.



Neki eksperti tvrde da Kimov obilazak grada ukazuje na to da su Sjeverna Koreja i SAD približile stavove uoči samita. Tokom dana su se visoki diplomati iz dvije zemlje sastali u hotelu u okviru završnih priprema za samit.



Kim će sastati s Trumpom u utorak ujutru kako bi raspravljali o budućnosti nuklearnog programa Sjevera. To bi bio prvi sastanak aktuelnog američkog predsjednika i sjevernokorejskog čelnika od okončanja Korejskog rata iz perioda 1950-53. godine



Kim je ponudio sporazum o smanjenju nuklearnog arsenala, ali sumnje ostaju da li je on uistinu spreman da odustane od nuklearnog oružja ili koristi samit kako bi oslabio američke sankcije protiv svoje zemlje.





Foto: AFP



Bijela kuća danas je objavila da će Trump napustiti Singapur ranije nego što je prvobitno planirano, navodeći da se pregovori sa Sjevernom Korejom odvijaju "mnogo brže nego što se očekivalo".



Planirano je da se Trump vrati u Washington u srijedu ujutru nakon što provede sutrašnji dan s Kimom. Bijela kuća saopćila je, međutim, da će on otputovati u utorak u 20:00 sati po lokalnom vremenu - skoro 15 sati ranije od planiranog termina, prenosi Associated Press.





(FENA)