Zamjenik premijera i glasnogovornik Vlade Republike Turske Bekir Bozdag izjavio je danas da je Turska odlučna u zahtjevu za izručenje i procesuiranje Fetullaha Gulena, vođe terorističke organizacije FETO koji je u egzilu u SAD-u.

Bekir Bozdag / 24sata.info

Kao gost današnjeg uredničkog deska AA, Bozdag je komentirao aktuelnu situaciju u regiji i svijetu.



On je kazao da Turska odlučno i opsežno vodi borbu protiv terorizma i da će je voditi dok ne budu uklonjene sve terorističke prijetnje po narod i državu.



“U regiji se svakog trena svašta može desiti, uključujući i antiterorističku operaciju na Kandilu. To smo i ranije govorili“, kazao je Bozdag.



Kandil je planina na krajnjem sjeveru Iraka koja slovi za kolijevku terorističke organizacije PKK koja već četiri decenije vodi terorističku kampanju protiv Turske.



U Turskoj se 24. juna održavaju prijevremeni predsjednički i parlamentarni izbori, a Bozdag je danas kazao da su to historijski važni izbori jer će nakon njih Turska preći na predsjednički sistem upravljanja koji je odobren i na prošlogodišnjem referendumu.



"Taj sistem će donijeti efikasniji ustav, institucije i sigurnost, ali ujedno predstavlja i osiguranje poštivanja volje naroda u Turskoj", kazao je Bozdag.



Osvrnuvši se i na danas objavljeni izvještaj TurkStata o ekonomskom rastu Turske u prvom kvartalu ove godine od 7,4 posto, Bozdag je kazao da je to najbolji odgovor svim domaćim i stranim neprijateljima koji žele ekonomski ugroziti tu zemlju.



On je također kazao da je uvjeren kao će vladajuća Stranka pravde i razvoja (AK Parti) osvojiti veliku većinu u turskom parlamentu, a kako će njen kandidat Recep Tayyip Erdogan pobijediti u prvom krugu predsjedničkih izbora.



"Svi ostali predsjednički kandidati i ne pomišljaju na pobjedu u prvom krugu, već računicu vode na način da izbore drugi krug i da se ujedine kako bi pobijedili Erdogana. Takav psihološki pristup protukandidata pokazuje da će Erdogan već u prvom krugu pobijediti", kazao je Bozdag.



Na upit o vanrednom stanju koje je u Turskoj uvedeno nakon julskog pokušava vojnog udara 2016.godine, Bozdag je kazao da će to pitanje biti razmatrano nakon izbora i da je i moguće ukidanje na dnevnom redu.



"Vanredno stanje nije trajna kategorija, već privremena mjera. Odluku o ukidanju te mjere će donijeti naša vlada", zaključio je Bozdag.





(AA)