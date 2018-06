Donald Trump i Kim Jong Un u ponedjeljak su u završnim pripremama za historijski samit u Singapuru.

Susret u utorak bit će prvi put da se neki američki predsjednik sastaje s čelnikom Sjeverne Koreje, a događa se samo nekoliko mjeseci nakon što je svijet strahovao od sukoba između dviju strana koje su razmjenjivale uvrede i prijetile ratom.



"Mislim da će proći jako dobro", rekao je Trump na radnom ručku s premijerom Singapura.



Dužnosnici su iza kulisa razgovarali duže od tri sata u neutralnom hotelu, pokušavajući nadići nesuglasice oko "denuklearizacije" koja za Pjongjang i Washington znači različite stvari.



Odabir diplomatskog puta je iznenadni obrat u odnosu na prošlu godinu kad je Trump Sjeveru prijetio "vatrom i bijesom", a Kim ga nazivao "mentalno poremećenim senilnim Amerikancem".



Održavanje summita je vratilo nade za napredak prema postizanju mirovnog sporazuma kojim bi se i službeno dovršio Korejski rat, posljednja ostavština Hladnog rata, nakon što su sukobi zaustavljeni primirjem.



Dvoje čelnika će se naći jedan-na-jedan na zatvorenom susretu, a uslijedit će širi sastanak s ključnim savjetnicima, otkrili su američki dužnosnici.



Istaknuti dužnosnik Bijele kuće rekao je da se Trump "osjeća dobro" i da trajanje samita nije strogo utvrđeno.



"Može trajati dva dana. Razgovarat će koliko bude trebalo", istaknuo je pod uvjetom anonimnosti.



Neprijateljska politika



Pjongjang traži još nepoznat broj sigurnosnih garancija i dovršetak onoga što zove "neprijateljskom politikom" prema Sjevernoj Koreji, ali se još ne zna koje ustupke je spreman učiniti oko nuklearnog arsenala koji naziva "dragocjenim mačem" za obranu od američke invazije.



Washington traži da Sjever u potpunosti odustane od svog oružja te da to bude dokazivo i nepovratno. Pjongjang se zasad samo obvezao na denuklearizaciju poluotoka, no taj termin je otvoren za interpretaciju.



Američki čelnik često je dosad mijenjao svoja očekivanja od susreta, pa tako jednom tvrdi da je to početak "procesa" s više susreta, da bi ga uoči puta za Singapur nazvao "neponovljivom prilikom" za mir. Istaknuo je i kako će "već prve minute" znati hoće li se dogovor biti moguć.



Neki analitičari strahuju da bi summit mogao više biti medijski cirkus nego prilika za značajan napredak.



Visoka sigurnost



Jake snage sigurnosti s naoružanom policijom okružili su područja povezana s održavanjem summita u toj gradu-državi.



Ispred Istane, predsjedničke palače u kojoj se Trump susreo sa singapurskim premijerom Lee Hsien Loongom, pobornici su postavili američke zastave, a jedan dječak je držao poruku na kojoj piše: "Volim predsjednika Trumpa".



Službena sjevernokorejska agencija KCNA nazvala je summit "historijskim", ustvrdivši kako se održava u "drugačijoj eri" i "pod velikim očekivanjima i pažnjom cijelog svijeta".



Kim će razmijeniti "duboke i široke poglede" o pitanjima poput "izgradnje stalnog i trajnog mirovnog mehanizma na Korejskom poluotoku" i "ostvarivanju denuklearizacije Korejskog poluotoka", dodala je agencija.



Američkog predsjednika je po prvi put spomenula punim imenom, uključivši čak i prvo slovo njegovog srednjeg imena.



Dužnosnik Bijele kuće je takvo izvještavanje nazvao "znakom za optimizam", prenosi Hina.



Novine Rodong Sinmun, službeno glasilo vladajuće Radničke stranke, svoje su prve dvije stranice i 16 fotografija posvetili Kimovom putovanju, poput one na kojoj se ukrcava na Boing 747 aviokompanije Air China.



Njegova sestra i bliski suradnik Kim Yo Jong također su u Singapuru, a vjeruje se da su putovali odvojeno sovjetskim zrakoplovom Iljušin-62, koji je Kimova lična letjelica.



Američki predsjednici i potpredsjednici općenito nikad ne lete istim zrakoplovom kako bi se osiguralo da jedan od njih preživi u slučaju katastrofe, a vjeruje se da ista logika stoji iza odvojenog putovanja sjevernokorejskog vrha, kako bi se sačuvala dinastija Kim koja vlada državom već tri generacije.



