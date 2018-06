Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da ima "jasan cilj" za samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, iako je priznao da će potencijalni napredak zavisiti od trenutka.

Donald Trump / 24sata.info

Američki predsjednik je na kraju samita G7 u Kanadi, pred odlazak u Singapur, ocijenio da je u "mirovnoj misiji" kada je riječ o susretu s Kimom.



Trump predviđa i da će se sve odvijati u dobrom pravcu. Smatra i da će u prvom minutu znati da ocijeni da li je Kim Jong-un ozbiljan u pregovorima o denuklearizaciji.



- Mislim da ću brzo moći to da vidim. Ako ocijenim da nema svrhe, neću trošiti svoje vrijeme, niti njegovo - poručio je predsjednik SAD-a pred odlazak u Singapur, javlja Glas Amerike (VOA).



To je prvi put da se neki aktuelni američki predsjednik sastaje s liderom Sjeverne Koreje. Ipak, Trump smatra da Kim želi da učini dobro svojoj zemlji.



- Ima ovu jedinstvenu priliku da svoju zemlju učini velikom i mislim da će se to dobro završiti - rekao je Trump. Pohvalio je u Sjevernu Koreju za saradnju sa SAD-om na pripremi samita.



Trump se nada da će uspjeti da ubjedi Kim Jong-una da u potpunosti uništi arsenal nuklearnog oružja i balističkih raketa.



- Moj cilj je jasan, ali će sve zavisiti od trenutka. Nikada ranije se ovakvi razgovori nisu vodili na ovom nivou. Riječ je o lideru koga zapravo ne poznajemo. Bit će iznenađenja - ocijenio je predsjednik SAD-a.





(FENA)