Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušava preuzeti vodstvo nad evropskim frontom protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu Grupe sedam najbogatijih svjetskih zemalja u Kanadi.

Macron je danas sazvao sastanak s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, britanskom premijerkom Theresom May, novim italijanskim premijerom Giuseppeom Conteom i vodećim zvaničnicima EU neoposredno uoči otvaranja samita G-7.



On je izjavio novinarima da američki stav mora navesti evropske zemlje da "ojačaju evropski front".



Evropski čelnici krituju američku odluku da uvede protekcionističke tarife na uvozni čelnik i aluminij i da napusti iranski nuklearni sporazum i pariski klimatski sporazum.



Objavljujući u tweetu na engleskom jeziku, Macron je istaknuo: "Nijedan čelnik nije vječan. Mi nasljeđujemo obaveze koje ostaju iza nas", prenosi Associated Press.





(FENA)