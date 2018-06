Njemački ministar ekonomije Peter Altmaier u petak je pozvao Evropu da ostane jedinstvena u suočavanju s rastućim trgovinskim napetostima sa Sjedinjenim Državama, rekavši da je nejasno kako će se završiti samit grupe sedam najbogatijih zemalja svijeta.

Peter Altmaier / 24sata.info

- U ozbiljnoj smo situaciji, ne od sinoć ili od jutros, nego u kompletnih nekoliko proteklih sedmica - izjavio je Altmaier za ZDF.



On je naglasio značaj evropskog jedinstva u slobodnoj trgovini i ekonomskim interesima, posebno nakon što se unutrašnja rasprava nastavila u Sjedinjenim Državama o kaznenim mjerama koje je uveo predsjednik Donald Trump saveznicama u G7 kao što su Kanada, Japan i Evropska unija.



Čelnici zemalja G7 koji danas započinju sastanak u Kanadi podijeljeniji su više nego ikada u 42-godišnjoj istoriji grupe, dok Trumpova politika "Amerika prije svega" riskira izazivanje globalnog trgovinskog rata i produbljavanje diplomatskog jaza.



Trump je već uveo visoke tarife na uvozni čelik i aluminij i zaprijetio je učiniti isto prema uvoznim vozilima. Njegove odluke o povlačenju iz nuklearnog sporazuma s Iranom i iz pariskog klimatskog sporazuma također su podgrijale napetosti.



Altmaier je izjavio da se EU dugo opirala uvođenju vlastitih tarifa, ali se pokazalo da joj nije ostavljen nikakav drugi izbor.



Evropski čelnici ostali su predani nastavku dijaloga sa Sjedinjenim Državama ukoliko obje strane budu voljne da učine ustupke, kazao je on, iako trenutno nema nikakvih nagovještaja toga.



Poslovni čelnik također je izrazio zabrinutost. Joe Kaeser, izvršni direktor Siemensa, upozorio je protiv produbljenja transatlanskog trgovinskog spora.



- Eskalacija nikada nije bila dobar odgovor. To je razlog zašto moramo naći polja na kojima možemo postići sporazum - izjavio je on u Münchenu.



Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas izjavio je da Sjedinjene Države ostaju njemački najbliži partner izvan Evrope. Postoje, ipak, značajne razlike i one se ne smiju zanemariti, a Evropi su sada potrebna nova partnerstva, izjavio je on za novine Sueddeutsche Zeitung.



Maas je također pozvao Evropu da sklopi savezništva s ostalim svjetskim regijama, među kojima su zemlje u Africi, Latinskoj Americi i Aziji, prenosi Reuters.





(FENA)