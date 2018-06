Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti poziv sjevernokorejskom čelniku Kim Jong-unu da posjeti Bijelu kuću ukoliko se samit u Singapuru bude odvijao dobro.

Foto: Arhiv

Trump je dao tu izjavu nakon sastanka s japanskim premijerom Shinzo Abeom tokom koga su raspravljali o samitu zakazanom za 12. juni.



Kazao je kako je moguće da se postigne sporazum o okončanju Korejskog rata, iako je to nazvao "lakšim dijelom" pregovora.



- Ono što se desi nakon toga uistinu je bitno - izjavio je on novinarima.



Trump je ranije provodio politiku "maksimalnog pritiska" na Sjevernu Koreju kako bi je prinudio da promijeni kurs.



On je, međutim, izjavio kako ne želi da više koristi taj termin, "jer ulazimo u prijateljske pregovore", ali je upozorio da još ima na raspolaganju brojne sankcije protiv Sjeverne Koreje.



Kazao je da ako samit krene pozitivnim tokom poziv Kimu da posjeti Washington nije isključen.



- Sasvim sigurno ako se bude dobro odvijalo, mislim da bi to bilo pozitivno primljeno. Smatram da će (Kim) gledati na to veoma pozitivno, tako da mislim da bi se to moglo desiti - izjavio je on novinarima.



Upitan o medijskim tvrdnjama da bi mogao pozvati Kima u svoj ljetnikovac Mar-a-Lago na Floridi, američki predsjednik je odgovorio: "Možda bismo mogli početi s Bijelom kućom, šta mislite?", prenosi BBC.





(FENA)