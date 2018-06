U povodu Svjetskog dana oceana, novo izvješće Svjetski fond za prirodu (WWF) upozorava na rekordnu razinu onečišćenja od mikroplastike koja prijeti morskim vrstama i ljudskom zdravlju, te poziva vlade, tvrtke i pojedince da usvoje niz mjera za smanjenje zagađenja plastičnim otpadom u urbanim, obalnim i morskim sredinama na Sredozemlju i na globalnoj razini.

Foto: Arhiv

Izvješće ukazuje na dramatične posljedice koje pretjerano korištenje plastike, loše gospodarenje otpadom i masovni turizam imaju na jednu od najposjećenijih regija u svijetu. Prikupljanjem najnovijih podataka i znanstvenih dokaza o upotrebi plastike u Europi i mnogih načina kako plastika utječe na morske ekosustave, izvješće predstavlja hitne mjere koje institucije, tvrtke i građani moraju poduzeti kako bi spriječili da plastični otpad stigne u more, navodi WWF u priopćenju.



Proizvodi od plastike danas čine 95 posto otpada koji pluta Sredozemnim morem ili leži na plažama. Većina plastičnog otpada u moru dolazi iz Turske i Španjolske, a slijede ih Italija, Egipat i Francuska. Zbog povećanog turizma, količina morskog otpada svako ljeto povećava se za čak 40 posto.



Veliki plastični dijelovi ozljeđuju, guše i često ubijaju morske životinje, uključujući i zaštićene i ugrožene vrste kao što su morske kornjače i sredozemne medvjedice.



Upravo je mikroplastika, manja i podmuklija, dosegnula rekordne razine koncentracije od 1,25 milijuna komada po kvadratnom kilometru u Sredozemnom moru, gotovo četiri puta više nego na "plastičnom otoku" pronađenom u Sjevernom Tihom oceanu. Ulaskom u prehrambeni lanac, fragmenti mirkoplastike ugrožavaju sve veći broj životinjskih vrsta, kao i ljudi, upozorava WWF.



Prema izvješću, kašnjenja i rupe u gospodarenju plastičnim otpadom u većini sredozemnih zemalja su među glavnim uzrocima plastičnog onečišćenja, prenosi Hina.



Od 27 milijuna tona plastičnog otpada proizvedenog svake godine u Europi samo trećina se reciklira; polovica plastičnog otpada u Italiji, Francuskoj i Španjolskoj završava na odlagalištima. Reciklirana plastika trenutno iznosi samo šest posto potražnje za plastikom u Europi.



Stoga WWF poziva vlade, tvrtke i pojedince da usvoje niz mjera za smanjenje zagađenja plastičnim otpadom u urbanim, obalnim i morskim sredinama na Sredozemlju i na globalnoj razini.



To uključuje usvajanje zakonski obvezujućeg međunarodnog sporazuma o uklanjanju plastičnog otpada iz mora, uz potporu snažnih nacionalnih ciljeva radi postizanja sto posto recikliranog i obnovljivog plastičnog otpada do 2030. godine, te nacionalnih zabrana za jednokratne plastične predmete kao što su vrećice.



Također pozivaju tvrtke da investiraju u inovacije i dizajn u smjeru učinkovitije i održivije upotrebe plastike.





(FENA)