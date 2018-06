Austrijska vlada donijela je odluku da primijeni postojeći Zakon o islamu i zabrani rad sedam džamija, kao i da rasformira udruženje "Arapska vjerska zajednica", saopštio je danas austrijski kancelar Sebastian Kurz.

Foto: 24sata.info

Kurz je, na konferenciji za novinare, objasnio da se radi o "džamiji sivih vukova" koja je bliska turskoj organizaciji "Atib", kao i "arapskoj vjerskoj zajednici", kojoj se zabranjuje rad njenih šest džamija.



Atib je organizacija kojoj se već duže vrijeme prebacuje da širi turski nacionalizam, a pod tom krovnom organizacijom u Austriji djeluje više od 60 udruženja.



Što se arapske ustanove tiče ministar vera Gernot Blimel je objasnio da je odluka doneta zbog propagiranja salafizma i finansiranja iz inostranstva.



Udruženju "Arapska vjerska zajednica" se zabranjuje propovedanje islama i organizacija veronauke.



Blimel je kazao da se djelovalo zajedno sa Islamskom vjerskom zajednicom u Austriji, koja se destincirala od tih džamija i verskog udruženja.j



Takođe, kako je prenio Kurc više imama je protjerano zbog kršenja zakona o finansiranju iz inostranstva.



Naime, Zakon o islamu, koji je stupio na snagu prije tri godine na inicijativu Kurca kao tadašnjeg ministra za integraciju, predviđa zabranu finansiranja imama i vjerskih organizacija u Austriji iz inostranstva.



Do tada je više organizacija, kao i imama bilo finansirano iz Turske i drugih muslimanskih zemalja.



Ministar unutrašnjih poslova Herbert Kikl rekao je da nadležne vlasti vode istragu protiv ukupno 40 imama, da se boravišna dozvola ukida dvojici imama, kao da je istraga pokrenuta protiv 11 imama koji posjeduju boravišnu dozvolu.



Što se ostalih tiče, radi se o imamima koji su zatražili boravišnu dozvolu, a koji je neće dobiti.



Od 260 imama, koliko ima u Austriji, 60 je pod sumnjom da su finansirani iz inostranstva, ukazano je na konferenciji za štampu, gdje je istaknuto da se svaki slučaj pojedinačno provjerava.



"Kada nadležne vlasti donesu odluku boravišni status imama prelazi za legalnog na ilegalni, i kao i kod odbijenih azilanata, ako ne napuste zemlju sami biće protjerani", najavio je Kikl.



Kancelar Kurc je istakao da je Austrija zemlja šarolikosti, i da je sloboda vjere jedna od važnih osnova društva, ali dodaje da istovremeno mora biti jasno da je Austrija i pravna država koja ima zakonska pravila koja regulišu suživot.



Istakao je da paralelna društva i politički islam nemaju mesto u ovoj zemlji.



Ukazao je da je proteklih mjeseci sprovedena istraga protiv pojedinih islamskih organizacija, među kojima je i džamija u kojoj su djeca nastupila u uniformama i koristila pozdrav "sivih vukova".



Po prvi put smo iskoristili mogućnosti koje zakon daje, a to je da proteramo imame koji su finansirani iz inostranstva i da rasfomiramo jednu vjersku zajednicu.



Blimel je naglasio da cilj mora biti da vjera bude dio rješenja u procesu integracije, a ne problem.



"Nije u suprotnosti biti ponosan musliman i istovremeno ponosan Austrijanac. Ali je jasno da ako se ustanove i ličnosti ne pridržavaju pravila mora biti posljedica ako se ugrožava javni red i mir"; objasnio je on.



Vicekancelar Hajnc-Kristijan Štrahe rekao je da se mnoge teroriste pozivaju na islam, a da postoje ustanove koje su se bavile indoktrinacijom omladine.



"Mjere su donijte na osnovu činjenice da je bilo kršenja zakona o islamu i njima jasno stavljamo do znanja da nećemo samo gledati skrštenih ruku", objasnio je on.





(Tanjug)