NATO je pohvalio planove koje je iznijela Njemačka za "80-postotno povećanje" budžeta za odbranu, nazivajući ih "korakom u dobrom smjeru" i izrazivši želju da ta odluka smanji napetosti unutar saveza.

Angela Merkel / 24sata.info

Njemačka kancelarka Angela Merkel saopćila je u Bundestagu da je koalicijska Vlada postigla dogovor o povećanju odbrambenih troškova do nivoa 1,5 posto bruto domaćeg proizvoda do 2025. godine, prenosi Al Jazeera Balkans.



Njemačka ministrica odbrane Ursula van der Leyen potvrdila je u četvrtak u Briselu taj cilj.



- Sljedeće godine bit ćemo već na 1,3 posto BDP-a - istakla je ona na konferenciji za novinare uoči sastanka s kolegama u NATO-u.



- Raduje me što je Njemačka odustala od štednje i počela povećavati budžet za odbranu te najavila da ga planira povećati za 80 posto u sljedećih deset godina - izrazio je zadovoljstvo glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.



- To je korak u dobrom smjeru - ocijenio je.



Njemačka će ipak ostati znatno ispod obaveze koju je potpisalo 29 zemalja Saveza o povećanju budžetskih sredstava za odbranu do dva posto BDP-a do 2024. godine.



Raspodjela finansijskog tereta je jedno od spornih pitanja između Sjedinjenih Američkih Država i Evropljana.



Predsjednik SAD-a Donald Trump traži da sve NATO zemlje poštuju svoje obaveze i očekuje konkretne odluke na sljedećem samitu Sjevernoatlantskog saveza 11. i 12. juna u Briselu.



- To je važno pitanje i predsjednik Trump čini veoma velik pritisak - istakao je visokorangirani američki diplomat.



Ta je tema druga tačka dnevnog reda prvog dana sastanka u Briselu i američki ministar odbrane James Mattis će sigurno upozoriti da Amerika gubi strpljenje.



NATO zemlje su se obavezale i da će 20 posto svog budžeta izdvajati za kupovinu vojne tehnike.



Pored toga, moraju povećati vojne kapacitete i sudjelovati u NATO operacijama.





(FENA)