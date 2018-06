Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da bi treći svjetski rat bio kraj civilizacije. On drži danas godišnju televizijsku "direktnu liniju" s građanima. Na predsjednikovu adresu stiglo je gotovo dva miliona pitanja. U pitanju je 16. Putinova "Direktna linija" koja se u nekoliko stvari razlikuje od dosadašnjih.

Vladimir Putin / 24sata.info

- Treći svjetski rat bi značio kraj civilizacije i zato moramo obuzdati konflikte - rekao je on.



Poskupljenje benzina neprihvatljivo



Vladimir Putin rekao je da je povećanje cijena benzina neprihvatljivo i objasnio da je povezano s nepravilnim reguliranjem u oblasti energetskih resursa.



Putin je dodao da će vlada poduzeti dodatne mjere za stabilizaciju cijene benzina.



Ruski predsjednik je zatim nazvao ministra energetike Aleksandra Novaka i pitao ga o koracima koje će ministarstvo poduzeti po ovom pitanju.



Novak je odgovorio da je rast cijena goriva zaustavljen i da je vlada poduzela mjere koje funkcioniraju i pokazuju pozitivan utjecaj, prenose agencije.



Putin odgovara na pitanja građana koja se tiču društveno-političkog i socijalno-ekonomskog života u zemlji, ali i o međunarodnoj situaciji, saopćeno je iz Kremlja.



Ove godine nema gledalaca u studiju i pitanja neće biti postavljana samo putem telefona već i korištenjem interaktivnih ekrana u studiju.



Građani mogu postaviti pitanje predsjedniku Rusije pozivom na telefon, SMS porukom, putem sajta programa ili specijalne mobilne aplikacije, preko ruskih društvenih mreža Vkontakte i Odnoklasniki, u pisanoj formi ili videoobraćanjem.



Osim toga, korisnici aplikacija "Moskva-Putinu" i "OK lajv" moći će direktno kontaktirati studio putem videolinka.



Za Putina će to biti 16. "Direktna linija" od 2001. godine, prenosi TASS.



Tokom 2001. godine Putin je dobio 400.000 pitanja i taj broj se kasnije postepeno povećavao i dostigao je nekoliko miliona.



Rekord "Direktne linije" postavljen je 2013. godine, kada je Putin odgovarao na pitanja četiri časa i 48 minuta. Prošle godine razgovor je trajao tri sata i 56 minuta.



