Donald Trump je u srijedu održao svoj prvi iftar u organizaciji predsjedništva povodom obilježavanja mjeseca ramazana usred napetih odnosa s američkom muslimanskom zajednicom.

Tokom iftara, na koji su pozvani uglavnom ambasadori i diplomate iz muslimanskih zemalja, Trump je pohvalio vrline ramazana i pozvao na saradnju na Bliskom istoku, javlja Anadolu Agency (AA).



- Večeras, dok uživamo u veličanstvenoj večeri u Bijeloj kući, treba da se potrudimo da ostvarimo milost i dobrotu koju označava mjesec ramazana - rekao je predsjednik SAD-a prisutnima, pozivajući se na večeru kao svetu tradiciju jedne od svjetski sjajnih religija.



- Hajde da se molimo za mir i pravdu i da riješimo da nas te vrijednosti vode dok zajedno radimo kako bismo izgradili svijetu prosperitetnu budućnost koja veliča i slavi Boga - dodao je on.



Prema izvještaju grupe iz Bijele kuće, učesnici iftara bili su potpredsjednik Mike Pence, Trumpov zet Jared Kushner i još nekoliko članova kabineta, kao i ambasadori iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Tunisa, Kuvajta, Indonezije, Jordana, kao i predstavnici Turske i drugih muslimanskih zemalja.



Međutim, neke od najvećih muslimanskih organizacija u državi rekle su da ih nisu pozvali na iftar, tako da su održali iftar preko puta Bijele kuće na Trgu Lafayette.



Istaknuti lideri američkih muslimana koji su prisustvovali iftarima pod vodstvom prethodne administracije rekli su da bi odbili poziv čak i ako bi bili pozvani, navodeći kao razlog Trumpov stav prema islamu i njegovu historiju neprimjerenih komentara o muslimanima.



- Kada pogledamo ono što Bijela kuća radi s muslimanima i sada je domaćin iftara, to stvara kontradiktornost - rekao je Reuben Eckels iz Svjetske službe crkve.



- Mi smo ovdje da podržimo našu muslimansku braću i sestre i one koji su izbjeglice i imigranti koji su došli iz cijelog svijeta u ovu zemlju u kojoj bi trebali biti dobrodošli - dodao je on.



Ove godine Američki predsjednik je organizovao iftar za strane diplomate, zvaničnike kabineta i muslimanske lidere iz organizacija civilnog društva u čast ramazana u Bijeloj kući. Međutim, administracija Trumpa prošle godine je prekinula decenije tradicije otkazujući godišnji iftar, tradiciju koja je zvanično počela s Billom Clintonom.



