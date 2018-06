Najočekivanija knjiga ove godine konačno je ugledala svjetlo dana. Autori su bivši američki predsjednik Bil Clinton i jedan od najprodavanijih pisaca današnjice James Patterson.

Foto: 24sata.info

Svjetski mediji već su je u najavi nazvali književnom bombom. I dok je Patterson do sada objavio više od 130 knjiga, Clinton je nakon predsjedničkog mandata objavio nekoliko knjiga, no do sada niti jedan roman.



Ova kombinacija garant je planetarnog uspjeha djela koje nosi naziv - “The President is Missing” (Predsjednik je nestao), a trenutno se promoviše u Sjedinjenim Američkim Državama.



Radnja romana dešava u Bijeloj kući tokom cyber napada, gdje predsjednik u ključnom trenutku nestane, a među glavnim likovima je žena iz Sarajeva. Lik predsjednika Jonathana Lincolna Duncan, Clinton je navodno oblikovao prema sebi.



Predsjedniku prijeti opoziv zbog radnji koje ne smije otkriti. Bio je i ratni zarobljenik u Iraku, oružjem barata kao marinac, a ove vještine biće mu korisne u zasutavljanju cyber atentatorice čiji virus prijeti Americi.



U romanu se kao glavni profesionalni ubica, navodno, pojavljuje atraktivna žena iz Sarajeva koja, dok se priprema za ubijanje, sluša kompozicije Johanna Sebastiana Bacha. Trudna je i prate je užasna sjećanja na period kada joj je u ratu u BiH ubijena porodica.



Knjiga čitaocima nudi kombinaciju intriga, neizvjesnosti i radnji iza kulisa globalne drame s najviših nivoa vlasti. Navodno, sadržati insajderske detalje koje samo predsjednik može da zna.



Kako kaže Clinton, knjiga predstavlja realnost onoliko koliko je to moguće te navodi da bi sve što je knjizi zaista moglo da se dogodi.



Planirana je i filmska adaptacija romana, a moguće je da će glavna uloga biti dodijeljena George Clooneyju.

