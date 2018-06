Ujedinjeni narodi su objavili dosad najopširniji izvještaj o borbi protiv zagađenja plastikom u svijetu, piše BBC.

Tako je 50 država počelo borbu protiv zagađenja plastikom. Izvještaj navodi da će Galapagos zabraniti plastiku za jednokratnu upotrebu, Šri Lanka će zabraniti stiropor, a Kina insistira na upotrebi biorazgradivih vrećica.



Međutim, autori izvještaja upozoravaju da treba učiniti puno više kako bi se smanjila golema količina plastičnog otpada koji završava u rijekama i okeanima. Nadalje, autori kažu da su planovi za smanjivanje plastičnog otpada u mnogim državama propali zbog lošeg provođenja.



U mnogim državama u razvoju plastične vrećice uzrokuju poplave jer blokiraju odvode, a ugrožene su i životinje koje ih pojedu.



U izvještaju UN-a stoji da planovi za borbu protiv otpada imaju različite rezultate. U Kamerunu su plastične vrećice zabranjene i domaćinstva dobivaju novac za svaki kilogram plastičnog otpada koji skupe, ali još uvijek dolazi do švercanja plastičnih vrećica u državu. U nekoliko država postoje pravila za plastični otpad, ali se loše provode, prenosi Avaz.



Slijedi popis situacija u nekima od 50 država koje su krenule u borbu protiv plastičnog otpada:



1. Bocvana: Zbog neprovođenja propisa propao je postupak kontrole plastičnog otpada.



2. Eritreja: Zabrana plastičnih vrećica dovela je do dramatičnog smanjenja blokade odvoda.



3. Gambija: Plastične vrećice su zabranjene, ali opet su se pojavile zbog "političke neaktivnosti".



4. Maroko: Plastične vrećice su zabranjene i u jednoj godini zaplijenjena je 421 tona. Skoro su potpuno zamijenjene vrećicama od tkanine.



5. Bangladeš: Plastične vrećice su zabranjene, ali zabrana se ne provodi.



6. Kina: Prije 2008. korišteno je tri milijarde plastičnih vrećica na godinu. Nastupila je zabrana i upotreba se smanjila od 60 do 80 posto u supermarketima, ali ne i u manjim trgovinama.



7. Vijetnam: Uveden je porez na plastične vrećice, ali još se koriste. Vlada razmatra povećanje poreza za pet puta.



8. Irska: Uvođenje poreza dovelo je do smanjenja od 90 posto u korištenju.



9. Kenija: Krave su u prosjeku tokom života konzumirale dvije i po plastične vrećice. Sada je nastupila potpuna zabrana, novčane kazne i zatvorska kazna od četiri godine za proizvodnju, uvoz ili korištenje.



