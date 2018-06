Skoro 200 ljudi još se vode kao nestali nakon nedjeljne erupcije vulkana Fuego u Gvatemali, dok je broj poginulih dostigao 70 ljudi.

- Imamo tačan broj nestalih - to su 192 osobe - izjavio je novinarima Sergio Cabanas, direktor nacionalne agencije za bavljenje prirodnim katastrofama (CONRED).



- Znamo njihova imena, njihovu dob i sela u kojima su živjeli - kazao je.



Njegova konferencija za novinare uslijedila je kratko nakon što je vulkan eruptirao po drugi put, ispuštajući lavu duž južnih obronaka vulkana visokog 3.763 metra, smještenog sedamdesetak kilometara jugozapadno od Guatemala Cityja.



Šest lokaliteta je evakuirano, saopćila je agencija. Spasioci, liječnici i novinari prebačeni su na sigurno, saopćili su vatrogasci.



Spasioci su nailazili na jezive prizore, dok su tijela kompletnih porodica pronađena u njihovim kućama nakon što je vulkan izbacio lavu, stijenje i gasove u prvoj erupciji.



Mnogi od poginulih spaljeni su do smrti ili su stradali od udisanja otrovnih gasova koje je vulkan oslobodio.



- To je najsnažnija erupcija u više godina. Temperature su mogle dostići 400 stepeni Celziusa u takvim okolnostima - izjavio je Eddy Sanchez, direktor Nacionalnog seizmološkog instituta.



Sela El Rodeo San Miguel Los Lotes najviše su stradala.



Vlasti su do sada bile u stanju da identifikuju samo 17 poginulih, jer su povrede većine žrtava bile takvog obima da ih je bilo nemoguće identifikovati, tvrdi Nacionalni forenzički institut Gvatemale (INACIF).



Neke od žrtava već su ukopane.



Svjedoci tvrde da se erupcija odvijala takvom brzinom da mještani nisu mogli odmah uvidjeti šta se dešava.



Nakon prve erupcije u nedjelju, vlada je proglasila trodnevnu žalost i vanredno stanje u oblastima Chimaltenango, Sacatepequez i Escuintla.



Oko 1,7 miliona ljudi ugroženo je erupcijom, koja je također dovela do privremenog zatvaranja međunarodnog aerodroma La Aurora u Guatemala Cityju.



Vulkan de Fuego, na španskom jeziku "Plameni vulkan", jedan je od tri aktivna vulkana u toj centralnoameričkoj zemlji. Pokazivao je znake pojačanih aktivnosti u 2002. i također je eruptirao u maju, prenosi dpa.







