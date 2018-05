Na Kubi se jučer dogodila najveća zrakoplovna nesreća u toj zemlji u posljednjih 30 godina. U avionu koji se srušio kod Havane poginulo je više od 100 osoba, među kojima je bilo i nekoliko stranaca.

Danas je pronađena jedna do dviju crnih kutija, koliko ih je bilo u avionu. Pronađena crna kutija u dobrom je stanju, piše BBC.



Ministar prometa Adel Yzquierdo kazao je kako se nada da će uskoro biti pronađena i druga crna kutija. Danas je na Kubi počela dvodnevna žalost za poginulim putnicima u srušenom avionu.



Srušio se odmah nakon uzlijetanja s aerodroma



Nesreća se dogodila jučer ubrzo nakon polijetanja zrakoplova Boeing 737 koji se sa 105 putnika, uključujući i petero djece te devetero članova posade, srušio u krumpirište blizu naseljenog područja.



Državne vlasti i mediji izvijestili su da su tri putnice preživjele pad zrakoplova te su primljene u bolnicu, ali u kritičnom stanju. Jedna od putnica starosti je između 18 i 25 godina, a ostale dvije su u tridesetim godinama, piše BBC. Rodbina jedne od putnica kazala je kako je ona sva u opeklinama i natečena.



Bio je to putnički avion na domaćem letu iz Havane za Holguin u istočnoj Kubi, a petero putnika i posada bili su stranci. Argentinska i meksička vlada kazale su da je među poginulima dvoje argentinskih građana i neodređen broj Meksikanaca.



Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel, koji je brzo stigao na mjesto nesreće, izjavio je da je to velika nesreća te da vlasti istražuju uzroke i rade na identificiranju tijela.



U Havanu su počeli pristizati i roditelji i rodbina nastradalih kako bi pomogli u identificiranju poginulih. S obzirom na to da ih je većina dolazila s istočnih dijelova otoka, udaljenih 700 kilometara, policija im je organizirala pratnju kako bi ubrzala njihovo putovanje autobusima, prenosi Index.



Avion je prilikom polijetanja imao problema



U vezi te nesreće oglasio se i meksički transportni odjel, napisavši na svojim web stranicama da je zrakoplov tijekom polijetanja očito imao problema i srušio se.



Za taj zrakoplov (Boeing 737-201) meksičke su vlasti objavile da je napravljen 1979. te da ga kubanska zrakoplovna tvrtka Cubana unajmljuje od male meksičke tvrtke Damojh, iz koje su kazali da nemaju dovoljno informacija, dok su iz Cubane odbili komentirati.





"Vidio sam kako uzlijeće"



"Vidio sam kako uzlijeće. Odjednom, okrenuo se i srušio. Svi smo bili izvan sebe od strašnog prizora", kazao je radnik u lokalnom dućanu Jose Luis.



"Čuli smo eksploziju, a onda smo vidjeti ogroman stup dima", kazao je Gilberto Manendez, voditelj restorana u blizini mjesta nesreće.



Na mjesto tragedije stižu istražitelji



Meksiko je najavio da će u subotu poslati tim istražitelja iz svoje Generalne direkcije civilnog zrakoplovstva, uz napomenu da istrage većine zrakoplovnih nesreća traju mjesecima.



Američki dužnosnik State Departmenta izjavio je da nisu dobili nikakve zahtjeve za američku pomoć u ovom trenutku, ali da su Nacionalni odbor za sigurnost prijevoza i Federalna zrakoplovna uprava ponudili pomoć u istrazi, a kubanskom veleposlaniku izrazili sućut.



Pomoć je ponudila i kompanija Boeing, priopćivši da je njezin tehnički tim "spreman pomoći koliko je to dopušteno prema američkom zakonu i pravilima američkog Nacionalnog odbora za sigurnost prometa te kubanskih vlasti".







Najgora nesreća u zadnjih 30 godina



Zadnja zrakoplovna nesreća u Kubi bila je prošle godine, kada su na vojnom letu svi poginuli, a prije toga 2010. nad središnjom Kubom srušio se komercijalni Aero Karibi zrakoplov i svih 68 osoba je poginulo.



Ipak, najgora kubanska zrakoplovna katastrofa dogodila se prije 30 godina, 1989., kada je u padu putničkog aviona blizu Havane poginulo 126 ljudi.



