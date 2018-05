Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su mjere kojima će smanjiti američki trgovinski deficiti u robnoj razmjeni s Kinom tako što je Kina pristala kupovati više američke robe, navodi se u zajedničkoj izjavi.

"Suglasili smo se poduzeti učinkovite mjere kako bismo u velikoj mjeri smanjili trgovinski deficit Sjedinjenih Država u robnoj razmjeni s Kinom", stoji u izjavi.



"Da bi odgovorila na rastuću potrebe za potrošnjom kineskog naroda i potrebu za visokokvalitetnim gospodarskim razvojem, Kina će znatno povećati kupnju roba i usluga iz Sjedinjenih Država. Time će pomoći podržati rast i zapošljavanje u Sjedinjenim Državama", navodi se.



Prioriteti Trumpove kampanje



Izjava je objavljena po završetku razgovora u četvrtak i petak između izaslanstava dviju zemalja u kojima je s kineske strane sudjelovao i zamjenik premijera Liu He.



Predsjednik Donald Trump uvrstio je obećanje o smanjenju američkog trgovinskog deficita s Kinom među prioritete svoje kampanje.



Kina će "donijeti relevantne amandmane na svoje zakone i propise" i time omogućiti veći uvoz iz SAD-a, uključujući i izmjene zakona o patentima.



Kina je lani prema SAD-u imala rekordni robni suficit od 375,2 milijarde. Trump želi da se on smanji za 200 milijarda dolara do 2020. godine.



Dvije zemlje pokušavaju izbjeći trgovinski rat prije nego što na snagu u utorak stupe eventualne američke carine na kineski uvoz, prenosi Hina.



Trump, koji optužuje Kinu za nelojalnu konkurenciju, već je nametnuo Kini 25-postotne carine na uvoz čelika i 10-postotne na uvoz aluminija, a zaprijetio je i novim carinama od 50 milijarda dolara na raznu kinesku robu kako bi nadoknadio gubitke koje, prema tvrdnji Washingtona, trpe američke tvrtke jer Kina krade intelektualno vlasništvo.



