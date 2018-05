Predsjednik Francuske, Emmanuel Macron, istakao je danas u Sofiji da je za ojačani strateški dijalog sa Zapadnim Balkanom i evropsku perspektivu, ali bez hipokrizije.

Emmanuel Macron / 24sata.info

On je, po dolasku na Samit EU - Zapadni Balkan, podvukao da podržava saradnju Balkana i Evrope, kao i put regiona ka EU, ali i dodao da treba sa velikom obazrivošću se ophoditi prema svakom širenju.



Treba podržati zemlje koje sprovode reforme i napreduju ka Evropi. Međutim nisam za proširenje prije produbljenja i sprovođenja reformi u EU koje bi omogućile bolje funkcionisanje Unije", poručio je Macron.



Kazao je da su protekle godine pokazale put koji je oslabio EU, kada se mislilo samo na širenje.



"Nije od koristi ni za zemlje koje žele da se pridruže ni članice EU, da imamo mehanizme bez pravila, i koji ide samo ka širenju u nedogled"; naglasio je on dodajući da je za to da se sa Zapadnim Balkanom ima ojačani strateški dijalog, evropska perspektiva, ali bez hipokrizije.





(24sata.info)