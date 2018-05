Južna Koreja je spremna biti medijator između SAD i Sjeverne Koreje nakon što je Pyongyang zaprijetio da neće prisustvovati dogovorenom samitu sa SAD-om 12. juna, objavio je Reuters. Razlog su pritisci SAD da jednostrano odustane od nuklearnog programa.

arhiv / 24sata.info

Japanski mediji su objavili da su SAD zatražile da Sjeverna Koreja preda nuklearne glave, balističke projektile i drugi nuklearni materijal u roku od pola godine.



Američki državni sekretar Mike Pompeo je, kako se navodi, to rekao Kim Jong Unu prilikom posjete kazavši da bi nakon toga Sjeverna Koreja bila skinuta sa liste država koje pomažu terorizam.



Također, Kimu je rečeno da će dobiti garancije da ostane na vlasti ukoliko završi i verificira gašenje nuklearnog programa i na to se obaveže u Singapuru.



Međutim, Sjeverna Koreja je odgovorila da ako bude pritisaka neće doći sa samit. Južna Koreja koja je zainteresirana za mirovni proces se ponudila da bude medijator između SAD i Sjeverne Koreje. Južnokorejski predsjednik Moon Jae In putuje u posjetu Bijeloj kući 22. maja.





(fena)