Servis AccuWeather objavio je danas veliku ljetnu prognozu za cijelu Evropu.

Tokom ljetnih mjeseci u dijelovima zapadne i centralne Evrope očekuju se duga razdoblja velikih vrućina. Najviše temperature zraka u tim će razdobljima prelaziti 32 stepena u Tuluzu i Lionu, Milanu i Firenci te Frankfurtu i Berlinu. Slična se situacija, iako donekle blaža, očekuje i na području Istre.



Najekstremnije vrućine dovest će do raste temperatura i do 38 Celzijevih stepeni na jugu Francuske i na sjeveru Italije.



- Postoji zabrinutost od pojave dugotrajnog toplinskog vala kasnije tokom ljeta, u avgustu, koji bi mogao biti veoma opasan za stariju i mlađu populaciju - kazao je meteorolog AccuWeathera Alan Repert.



- Duga opasnost bit će i loš kvalitet zraka koji će posebno utjecati na starije i one lošeg zdravstvenog stanja - dodao je meteorolog Tajler Rojs (Tyler Roys).



Kao posljedica velikih vrućina na ovim se područjima očekuje suša, zbog čega bi moglo doći do izbijanja velikih šumskih požara. Iako se očekuje ispodprosječna količina padalina, ovom području prijete i povremene jake grmljavinske oluje.



Razorne i opasne oluje u Poljskoj, Češkoj i Bjelorusiji



I dok će dijelove centralne i zapadne Evrope poharati samo mjestimične jake oluje, istočnu Evropu čeka niz opasnih grmljavinskih oluja tokom cijelog ljeta.



Kombinacija iznadprosječno visokih temperatura i vlažnog zraka koji će pristizati s Mediterana dovest će do stvaranja jakih grmljavinskih nevremena na području od istočne Poljske i Češke pa sve do Bjelorusije.



- Najviše će oluja biti u poslijepodnevnim i večernjim satima - kaže Rojs.



Najveći rizik od opasnih oluja prijeti Pragu, Vroclavu i Varšavi te Minsku. Ove oluje pratit će orkanski vjetrovi i poplave, što bi moglo dovesti do velikih poremećaja u prometu. Najjače oluje mogle bi dovesti i do stvaranja tornada.



Ostala područja kojima, također, prijete razorne oluje su Minhen i Dresden, Beč i Vilnius.



Česte grmljavinske oluje i opasnost od poplava na jugu Hrvatske i Italije



Veći dio Evrope može očekivati sušnije ljeto od prosjeka, ali južni dijelovi Italije i Balkana bit će pogođeni učestalim grmljavinskim nevremenima. Krajnji jug Bosne i Hercegovine Hrvatske uključen je u to područje.



Uz mogućnost čestih grmljavinskih nevremena, najveća opasnost ipak će biti poplave. Područja poput Rima, Napulja, Tirane i Sofije bit će pogođena velikim nevremenima koja mogu izazvati i po život opasne poplave, upozorava AccuWeather.



Na ovim se područjima očekuju duga razdoblja s obilnom kišom. Mogla bi trajati i danima.



Toplo, suho ljeto od Velike Britanije do Belgije i Holandije



Duga razdoblja toplog i sušnog vremena obilježit će ljeto u Velikoj Britaniji, na sjeverozapadu Francuske, u Belgiji i Holandiji.



Valovi vrućine mogli bi pogoditi jug Francuske i sjever Italije. Iako će ova topla razdoblja trajati dugo, ipak neće biti opasnosti od požara ili paklenih vrućina i temperaturnih rekorda.



- Ovo će ljeto biti jedno od tri najtoplija u posljednjih 10 godina na ovom području - kaže meteorolog Rojs.



Suša od Ukrajine do Hrvatske



Suša će ovog ljeta biti veliki problem za područja od Ukrajine pa sve do Hrvatske i sjevernog Balkana. Nakon kišovitog marta, uslijedio je sušni april i takvo bi se vrijeme trebalo nastaviti i tokom većeg dijela ljeta.



- Ozbiljna suša nakon hladnog februara i početka marta mogla bi dovesti do velikih šteta na poljoprivrednim površinama - upozorava AccuWeather.



U nekim dijelovima Balkana i Ukrajine moglo bi doći i do nestašice pitke vode. AccuWeather napominje da se i u ovom području očekuju valovi vrućine, iako oni neće biti izraženi kao prošlog ljeta.



"Normalno" ljeto u Španiji i Portugalu



Iako će na području Španije i Portugala biti vrućih dana, ovo će ljeto biti "normalnije" nego proteklih godina, kada su to područje poharale velike vrućine.



Očekuje se i iznadprosječna količina padalina, što bi trebalo spriječiti pojavu velikih požara kakvima smo svjedočili proteklih godina.



Dakle, AccuWeather za područje Hrvatske predviđa sušno, ali ne rekordno vruće ljeto. Najviše toplinskih valova očekuje se na području Istre, dok bi se jug Hrvatske mogao naći na udaru učestalih grmljavinskih oluja.





(24sata.info)