Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je danas u Sofiji da su neophodne finansije kako bi Balkan postao jedno od najboljih mjesta za život u Evropi.

Bojko Borisov / 24sata.info

"Zašto se toliko plaše zapadnog Balkana, pogledajte podatke, Makedonija ima 11 milijardi BDP-a, Srbija 41 milijardu, Albanija 13 milijardi, BiH 17 milijardi, Crna Gora četiri milijarde. Slovačka ima 96 milijardi BDP-a", rekao je Borisov.



On je naveo da je zapadni Balkan po broju stanovnika manji od Rumunije, a po bruto domaćem proizvodu kao Slovačka.



"Zbog čega se plaše toliko kada imaju ogromne trilionske budžeta i BDP Evrope, a u isto vrijeme ovo mjesto generišu samo ratove i ogromni troškove nakon toga", upitao je Borisov.



Borisov je na otvaranju konferencije "Dijalog sa zapadnim Balkanom: Stvaranje područja rasta, sigurnosti i povezanosti na putu ka Evropi", koja se održava u Nacionalnoj palati kulture podsjetio da je nemali dio osnovnih željezničko-transportnih koridora, auto-puteva i digitalne infrastrukture na zapadnom Balkanu izgrađen evropskim sredstvima.



On je naglasio da će predstavnici Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke ostati do petka u Sofiji kako bi lideri zapadnobalkanskih zemalja mogli da imaju jasnu sliku finansiranja.



Borisov je izrazio nadu i da će premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras na kraju riješiti spor u vezi sa imenom.



"To su vaša posla, mi samo se nadam i želimo, ako možete da stisnete ruke. I /predsjednici samoproglašenog/ Kosova i Metohije Hašim/ Tači i /Srbije Aleksandar/ Vučić treba da pokažu svoje liderstvo jer su u Skoplju odbili da stisnu ruke", dodao je Borisov.



U Sofiji će sutra, u okviru bugarskog predsjedavanja Savjetom EU, biti održan samit EU-zapadni Balkan kojem će prisustvovati lideri zemalja članica EU i najviši zvaničnici zemalja zapadnog Balkana.





(SRNA)