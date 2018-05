Zamjenik premijera Republike Turske Bekir Bozdag izjavio je danas kako je administracija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za današnji masakr izraelske vojske nad Palestincima u Gazi odgovorna koliko i sama vlada Izraela.

Bekir Bozdag / 24sata.info

“SAD neće donijeti mir, stabilnost i komfor u regiju preseljavanjem ambasade u Jerusalem. To će samo povećati postojeću nestabilnost, nesigurnost, krizu i konflikte. To će izazvati mnoge neželjene posljedice“, poručio je Bozdag u nizu poruka objavljenih na društvenoj mreži Twitter.



On je također poručio da su sve odluke Izraela i SAD-a za Tursku nevažeće i nepostojane.



“Jerusalem će u konačnici biti oslobođen u potpunosti. SAD i Izrael će morati napustiti taj grad i predati ga u ruke njegovih stvarnih vlasnika“, poručio je Bozdag.



Hiljade Palestinaca od jutros se okupilo na granici Gaze kako bi protestirali zbog izraelske okupacije palestinske zemlje i preseljenja američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalem.



Izraelske snage su tokom dana ubile najmanje 37, a ranile stotine demonstranata. Izraelska vlada je ranije poručila da palestinske proteste smatra ratnim stanjem i da u tom slučaju nisu primjenjivi zakoni o ljudskim pravima i da izraelske snage sigurnosti mogu koristiti vatreno oružje.





(AA)