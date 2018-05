Nadzorne kamere ispred privatne škole u Sao Paulu uhvatile su dramatičan trenutak kada je naoružani napadač u subotu ujutro oko 8 sati pokušao da opljačka djecu i njihove porodice koje su stajale u blizini.

Međutim, u njegovoj namjeri spriječila ga je jedna majka za koju se ispostavilo da je inače policajka koja u tom trenutku nije bila na dužnosti.



Katia da Silva Sastre (42) okomila se na napadača, 21-godišnjeg Eliveltona Neves Moreira koji je prema njima uperio oružje i iznenadila ga kada je iz torbe izvadila pištolj i ispalila tri metka.



Napadač je pogođen pao na tlo pri čemu je ispalio dva metka, a onda se u bolovima počeo prevrtati i digao ruke u znak predaje. Majka u ružičastoj majici došla je do njega i nogom odgurnula pištolj koji je bacio na pod, potom ga uzela i zadjenula za pojas, pa odbacila svoju torbicu.



Potom je uperila pištolj u njega i mladića nogom okrenula na stomak i tako dočekala pojačanje.



Policajka Sastre, majka dvije djevojčice koja iza sebe ima više od 20 godina staža, prozvana je za heroja zbog svoje hrabrosti zbog čega ju je guverner Sao Paula Marsio Franka nagradio na ceremoniji u nedjelju.



Iako je napadač istog dana umro u bolnici podlegavši povredama, policajka Sastre je pohvaljena jer je spasila majke i djecu, okupljene pred školom radi zabave organizovane povodom Dana majki.



"Nisam znala hoće li pucati na djecu ili na mame ili na zaštitara koji je stajao na ulaznim vratima škole. Mislila sam samo kako da odbranim mame, djecu, svoj život i život svojih kćerki. Morala sam što brže zaustaviti njegovu agresiju i spriječiti ga da ikome naudi", kazala je.



Ipak, guverner je na kraju rekao kako je ishod tužan i kako mu je žao što je napadač preminuo.



"Nije idealna situacija jer je osumnjičeni umro. Voljeli bismo da se to nije dogodilo. Ali to je upozorenje svima koji potežu oružje, da mogu biti ubijeni jer su naši policajci profesionalci i dobro uvježbani da zaštite javnost", poručio je.



Upozoravamo vas da je snimak uznemirujućeg karaktera!







(24sata.info)