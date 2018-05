Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako američko povlačenje iz međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu predstavlja prijetnju za mir u regiji.

Kao gost programa “Hard Talk“, Erdogan je za BBC komentirao aktuelna pitanja koja se odnose na regionalnu i globalnu situaciju.



Ocijenivši pogrešnom odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju SAD-a iz međunarodnog sporazuma sa Iranom, Erdogan je kazao da je taj sporazum dogovoren i potpisan i da ga treba očuvati u duhu međunarodnih normi o dosljednosti.



Na upit da li bi sada moglo doći do nove utrke u naoružavanju u regiji, Erdogan je kazao da SAD već vode tu utrku s obzirom da su u Siriju dostavili više od 5.000 šlepera i 2.000 teretnih aviona oružja.



“Smatram da je korak između bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame i Irana bio pozitivan. Bio je to korak ka miru, ali sada je taj mir ugrožen i počinje proces novih problema u regiji. Zabrinuti smo zbog tog poteza i ne odobravamo ga, niti ga smatramo ispravnim“, zaključio je Erdogan.



Komentirajući i nove napetosti između Irana i Izraela, turski predsjednik Erdogaj je istakao da su potrebni novi mirovni procesi jer bi u suprotnom Bliski istok ponovo mogao biti gurnut u kaos.



“Nepotpunim smatram pitanje da li sam zabrinut da bi situacija mogla izmaći kontroli. Izrael je sada bacio više od 50 raketa na Siriju. To nije ništa drugo nego izazivanje i raspirivanje rata. Izrael provodi konstantni teror u regiji“, kazao je Erdogan.



On je dodao kako Izrael tvrdi da su mete njegovih napada položaji iranskih snaga, ali da je to jednostrana tvrdnja s obzirom da Iran negira te tvrdnje.



Pozvao je Erdogan Zapad da revidira svoje stavove i aktivnosti u vezi sa krizom u Siriji i izrazio zabrinutost da bi nastavak dosadašnjih operacija moga izroditi nove probleme.



Turska sa Rusijom i Iranom u kazahstanskoj Astani predvodi mirovne pregovore za Siriju, iako su te Moskva i Teheran najveći saveznici režima sirijskog predsjednika Bashara al-Assada.



“Ja sam i dalje protiv Bashara al-Assada, nisam uz njegov režim, ali s Rusijom i Iranom na trilateralnoj osnovi činimo korake u pravcu mira za narod u Siriji“, kazao je Erdogan i dodao da bi isto tako sarađivao i sa zapadnim silama da je bilo volje s druge strane.



Ukazujući na odlučnu borbu Turske protiv ogranaka terorističke organizacija PKK u Siriji, Erdogan je kazao da Turska nema problem sa Kurdima kao narodom, već isključivo sa teroristima PYD-a i YPG-a.



“Nećemo teroristima dozvoliti da na sjeveru Sirije uspostave svoj koridor. Borili smo se u Jarabulusu, pa u Afrinu i dalje ćemo nastaviti tu borbu“, poručio je Erdogan.



Naglasivši da Turska ne želi ostanak Assada na vlasti u Siriji, Erdogan je kazao da je političko rješenje jedino koje može donijeti trajni mir u toj regiji.



Na upit da komentira prijevremene izbore koji su u Turskoj raspisani za 24. juni, Erdogan je kazao da je Turska pravna država i da se svi procesi odvijaju u tim okvirima.



“Izbori u Turskoj su slobodni i posmatrat će ga brojne strane delegacije, uključujući i OSCE. Rezultati će pokazati ko je pobjednik izbora i to svi moraju poštovati. Ako mi ponovo pobijedimo to svi moraju poštovati, a i mi ćemo poštovati volju naroda ako neko drugi pobijedi“, zaključio je Erdogan.





