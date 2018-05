Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas kako Turska ima znatno bolju saradnju u borbi protiv terorizma sa Velikom Britanijom, nego što je to slučaj sa mehanizmima saradnje sa drugim partnerima Ankare.

Foto: Anadolija

U okviru službene posjete Londonu, Erdogan se obratio prisutnima na završnoj sesiji 7. Foruma Tatli Dil koji za cilj ima jačanje bilateralnih odnosa između Turske i Velike Britanije.



On je potsjetio da je riječ o forumu koji je osnovan 2011. godine dok je služio kao premijer Turske, a britanski kolega mu je u to vrijeme bio David Cameroon.



Forum se u međuvremenu razvio u prestižnu think-tank organizaciju u Londonu.



- Turska i Velika Britanija gaje odnose koji sežu i 500 godina u prošlost - kazao je Erdogan i dodao da je posebno zahvalan Velikoj Britaniji na izraženoj solidarnosti sa Turskom u julu 2016. godine, kada se suočila s pokušajem vojnog udara od strane terorističke organizacije FETO.



Turski predsjednik je posebno istakao važnost gesta britanskog ministra za odnose s Evropom i Amerikom Alana Duncana koji je svega tri dana nakon pokušaja puča posjetio Ankaru i izrazio podršku turskim institucijama. Dodao je Erdogan da je ta posjeta bila u periodu kada većina zapadnih zemalja nije bila ni osudila pokušaj puča.



- Velika Britanija je drugo najveće tržište za izvoz iz Turske. Nadamo se da ćemo ove godine povećati trgovinsku razmjenu sa 16 milijardi na 20 milijardi eura - kazao je Erdogan.



Ukazujući i na dobru bilateralnu saradnju na polju odbrane, Erdogan je kazao da postoji dodatni potencijal za velike uspjehe ukoliko se udruže turske operativne i britanske finansijske snage.



- Turska pridaje veliku važnost očuvanju sigurnosti u euroatlanskoj regiji. Radimo i na uspostavi održivog mira na Bliskom istoku. Želimo doprinijeti i pomažemo u procesima uspostave mira u Siriji, Iraku, Afganistanu i Somaliji, a želja nam je da vidimo zajedničku borbu protiv svih terorističkih organizacija - poručio je Erdogan.



Turski predsjednik je kazao da teroristička organizacija ISIS nanosi najveću štetu islamu i da je velika greška što neki tu terorističku organizaciju neprikladno nazivaju “islamskom državom“.



- Islam u korijenu te riječi znači mir i naš islam je vjera mira - poručio je Erdogan i dodao da Velika Britanije to pitanje može bolje od drugih razumjeti s obzirom na multikulturalnu tradiciju i veliku muslimansku zajednicu koja u njoj živi.



Erdogan će se tokom trodnevne posjete u Velikoj Britaniji sastati s britanskom kraljicom Elizabethom II i premijerkom te zemlje Theresom May.



- Velika Britanija je naš važan i pouzdan partner. Turska je spremna na dodatno unapređenje bilateralne saradnje na svim poljima i nakon britanskog izlaska iz Evropske unije - zaključio je Erdogan.



(AA)