Sviđalo se to nekima ili ne, Turska će nastaviti biti sve jača i jača, poručio je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan danas u Istanbulu, tokom obraćanja na završnoj ceremoniji međunarodnih studentskih susreta, koji je u Istanbulu organizovala Federacija međunarodnih studentskih udruženja (UDEF).

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Govoreći o studentima iz inostranstva koji stiču obrazovanje na univerzitetima u Turskoj, Erdogan je istakao kako u njegovoj zemlji trenutno na različitim studijima boravio 115.000 studenata iz inostranstva, te kako je cilj da se ostvari broj od 350.000 studenata.



"Naš cilj je da uđemo među prvih pet zemalja sa najvećim brojem ugošćenih studenata", rekao je Erdogan.



Dodao je kako su poduzete neophodne preventivne mjere od samog prihvata studenata, procesa studiranja, pa do diplomiranja, kako studenti ne bi bili iskorištavani od strane terorističke organizacije FETO, koja je, kako je istakao, neprijatelj islama i Turske.



"Albanija je, nažalost, pod svojevrsnom invazijom terorističke organizacije FETO. Naravno, mi nastavljamo razgovore. Prije ili kasnije ćemo uništiti njihov pokret. Svakog dana napredujemo, naša Fondacija Maarif u Albaniji nastavlja proces preuzimanja kontrole nad tamošnjim obrazovnim ustanovama", rekao je Erdogan.



Komentarišući stavove Francuske prema Turskoj, izjavio je da, sviđalo se to Francuskoj ili ne, njegova zemlja će biti još snažnija.



"Možete primijetiti ono što (Francuska) radi u posljednje vrijeme protiv Turske. Ako vam smeta to što je Turska sve jača i jača, željeli to vi ili ne, mi ćemo biti sve snažniji", poručio je Erdogan.



Erdogan je iznio i kritike na račun Vijeća sigurnosti UN-a.



"Mi sada poručujemo 196 zemalja: 'Zar vi nemate pravo biti stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a?' Pet stalnih članica, 15 privremenih i 20 članica. Neka svih ovih 20 članica budu stalne i neka ide rotirajućim sistemom. Neka svih ovih 20 članica budu članice Vijeća sigurnosti UN-a. Na taj način će živjeti članstvo svih 196 članica u Vijeću sigurnosti", rekao je Erdogan.



Naglasivši kako trenutno u Vijeću sigurnosti UN-a nema niti jedna zemlja sa muslimanskim stanovništvom, Erdogan je nastavio:



"Kako je to moguće? Mi želimo pravdu. UN je formiran za uspostavljanje pravde, no, da li mi imamo trenutno jedan takav pristup? Nemamo. Mi ćemo to nastaviti tražiti. Mi tražimo pravdu za čovječanstvo. Prije ili kasnije ćemo u tome uspjeti. Možda ne odmah, ali jednog dana će zasigurno biti odgovoreno na zahtjeve za pravdu svih potlačenih u svijetu."







(AA)