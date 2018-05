Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, u obraćanju na konferenciji pod nazivom "Članice Zajednice: Solidarnost u Evropi", održanoj u italijanskoj Firenci, izjavio je da populizam i nacionalizam poput ekonomske krize dovode do povećanja jaza između zemalja članica Evropske unije (EU).

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

Upozorio je da Evropu u posljednje vrijeme pogađaju različite krize, napominjući kako se solidarnost polako gubi, što je, kako je rekao, najbolje pokazala migrantska kriza.



"Veoma me zbunjuju pukotine koje je uzrokovala migrantska kriza po pitanje naše solidarnosti", rekao je Juncker.



Dodao je i da bi članice EU same trebale primjenjivati evropske vrijednosti umjesto da ih neko na to prisiljava.



Istakao je da je regionu Zapadnog Balkana, kako je kazao, "hitno potrebna evropska perspektiva", upozoravajući da bi se mogli ponoviti problemi i tragedije koji su se dogodili u prošlosti.



Naglasio je da bi Brisel trebao imati snažniji stav po pitanju zajedničke vanjske politike EU, napominjući da bi Evropa ipak morala posvetiti mnogo veću pažnju zaštiti svojih vanjskih granica.



Na kraju je poručio i kako je spas za evropski projekat veća solidarnost među zemljama članicama EU.



Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani je istakao da zemlje članice EU trebaju zajednički djelovati kako bi pružili sigurnost svim građanima unutar Unije.



"Problem s migrantima same ne mogu riješiti zemlje na jugu Evrope. Solidarnost je ključ", rekao je Tajani.





(AA)