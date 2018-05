Mosul, drugi po veličini irački grad, prije skoro godinu dana je spašen od terorista ISIS-a. I pored toga, ruševine ovog grada i sada prekrivaju na hiljade raspadnutih tijela civila i militanata.

Foto: AA

U Iraku je, 17. oktobra 2016., pokrenuta široka i sveobuhvatna akcija iračkih zajedničkih snaga, čiji je cilj bio preuzimanje kontrole nad Mosulom od ISIS-a, koji je ovim gradom "vladao" skoro tri godine.



U sljedećih devet mjeseci grad Mosul, u kojem su tada živjele stotine hiljada civila, bio je poprište žestokih sukoba između iračkih snaga i terorista.



Kako bi se neutralizirali teroristi ISIS-a koji su svoje položaje zauzeli u kućama civila, u akciju na Mosul uključili su se i borbeni avioni snaga međunarodne koalicije na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).



U zračnim napadima na položaje ISIS-a stradao je i veliki broj civila, koji je i sada zatrpan ruševinama Mosula. Do najkatastrofalnijih razaranja došlo je u regiji grada po imenu "Stari Mosul".



Od akcije na Mosul prošlo je nešto više od deset mjeseci, no i sada se u Mosulu ispod ruševina vade tijela poginulih civila i neutraliziranih militanata ISIS-a. U nekim četvrtima Mosula, obzirom da niko nije uklanjao tijela militanata ISIS-a, sada se širi jak i neugodan miris.



Ono što se u pojedinim dijelovima grada također, može primijetiti jeste da su i sada netaknuta municija i naoružanje koje je ostalo iza terorističkih militanata.



Gradonačelnik Mosula Abdussettar Habu je novinaru AA kazao kako je do sada ispod ruševina Mosula pronađeno 2.860 tijela civila.



Kazao je također, kako je pronađeno i 920 tijela militanata, te kako se ispod ruševina nalazi još oko 2.000 tijela.



"U regiji Starog Mosula do sada smo ispod ruševina izvadi hiljadu tijela koja pripadaju civilima i militantima. No, još uvijek je veliki broj tijela ispod ruševina koja su u fazi raspada. Do sada smo očistili oko tri miliona kvadratnih metara grada. Na području cijelog Mosula do sada je uklonjeno oko pet miliona tona smeča i otpada. Nastavljamo raditi", rekao je Habu.



Stanovnik Mosula Ali Halil istakao je kako je primoran da na ulici nosi masku, obzirom da je prisutan jak i neugodan miris.



"Četvrt Mekavi u Starom Mosulu je najviše stradala. Tamo ima mnogo tijela. Večina njih pripadaju militantima ISIS-a i njihovim porodicama. Niko ih ne želi ukloniti", rekao je Halil.



Dodao je kako pomaže ekipama civilne zaštite u čišćenju grada, te kako je do sada i sam ispod ruševina izvukao najmanje 10 tijela.



Irački premijer Haidar al-Ibadi je 9. jula 2017. godine potvrdio da je kontrola nad Mosulom u potpunosti preuzeta od terorista ISIS-a.





(AA)