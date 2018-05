Dva su autobusa planula u Rimu u utorak, uzrokovavši ponešto panike i mnoštvo posprdnih komentara o stanju kronično pohabanog gradskog prijevoza.

Arhiv / 24sata.info

Autobus broj 63 planuo je utorak prije podne u Via del Tritone, blizu velike turističke atrakcije Fontane di Trevi.



Drugi, prepun učenika, buknuo je popodne pokraj škole u jugozapadnom predgrađu Castel Porzianu.



"To nije ISIS (Islamska država), to je ATAC. Što je gore?", zapitao se korisnik Twittera, jedan od mnogih koji su uspoređivali rimsku javnoprijevozničku tvrtku ATAC s islamskim ekstremistima.



"ISIS objavio da mijenja ime u ATAC, mnogo strašnije zvuči", zapisao je Luca Bottura, satiričar koji piše za dnevnik La Repubblicu.



Nije to prvi put da se Rimljani koriste crnim humorom. Već dugo kruži šala da teoristi ne mogu prodrijeti u Rim zbog nesnosnih prometnih gužvi i zloglasnih rupa na cestama.



Ova dva slučaja, koja su prošla samo s jednom lakšom ozljedom, ponovo su dovela u fokus jadno stanje javnog prijevoza u Rimu.



Prvi autobus bio je star 15 godina i potpuno je uništen u požaru. Unutarnja istraga trebala bi rasvijetliti uzroke, objavio je ATAC, tvrtka koja je u posljednjih deset godina ostvarila gubitak od gotovo milijardu i pol eura.



Sindikati kažu, a agencija Ansa prenosi, da 30 posto od oko dvije tisuće autobusa ATAC-a nije tehnički ispravno, a prosječna dob voznog parka je 14 godina. Europski standard je sedam do osam godina.



"Nije čudno da autobusi gore. Takvo što se događa svaki mjesec", rekao je sindikalac Michele Frullo.





(Hina)