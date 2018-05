Oko 13.000 ljudi, 159 jedinica vojne opreme i 75 aviona učestvovaće danas na paradi na Crvenom trgu u Moskvi povodom obilježavanja 73 godine od Dana pobjede, izjavio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu.

arhiv / 24sata.info

Vojnoj paradi prisustvovaće i predsjednik Rusije Vladimir Putin i mnogi drugi ruski zvaničnici.



Pristup Crvenom trgu biće dozvoljen samo onima koji su pozvani na proslavu, uključujući ruske ratne veterane, zvaničnike i novinare.



Parada će se sastojati iz tri dijela, a to su marš pješadije, povorka oklopnih vozila i let ruskih vojnih aviona i helikoptera.



U okviru proslave biće organizovan marš "Besmrtnog puka", koji će se prenositi uživo na ruskim televizijskim kanalima.



U maršu na Crvenom trgu, uz pripadnike ruskih oružanih snaga, učestvovaće i osoblje ruskog Ministarstva za vanredne situacije, kao i članovi Federalne službe bezbjednosti (FSB).



Parada će početi u 10.00 časova po lokalnom vremenu.



Najpoznatiji simbol sjećanja na Dan pobjede su Georgijevske lente, koje se nose tokom ceremonije obilježavanja ovog za Rusiju važnog događaja u historiji.



Tokom aprila i početkom maja 1945. godine nacisti su se povukli i sa istočnog i sa zapadnog fronta, a dio po dio njemačke vojske se počeo predavati.



Nacisti su se predali nakon pregovora sa Velikom Britanijom i SAD 7. maja, a sporazum o predaji stupio je na snagu dan kasnije.



U Berlinu je 16 minuta poslije ponoći potpisana bezuslovna kapitulacija njemačkih oružanih snaga.



U ime Njemačke akt je potpisao feldmaršal Wilhelm Keitel, u ime Sovjetskog Saveza maršal Georgij Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Arthur Tedder.



Time je formalno završen Drugi svjetski rat u Evropi. Ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana su davali otpor, a najduže u tadašnjoj Jugoslaviji - do 15. maja.



Najvažniji cilj nacističkih vojnika bio je da ih ne zarobi Crvena armija koja je već preuzela kontrolu nad Berlinom, te su se borbe protiv sovjetskih vojnika nastavile i narednog dana, uprkos tome što su britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD Harry Truman proglasili završetak rata.



Lider Sovjetskog Saveza Josif Staljin je 9. maja tokom gostovanja na sovjetskoj radio stanici proglasio poraz nacista i kraj rata.

(SRNA)